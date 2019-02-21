Книги, которые выбирают настоящие мужчины

Дзержинская центральная районная библиотека предлагает литературные произведения с настоящим мужским характером: глубоким, серьезным и свободным. С их помощью вы будете лучше понимать свою мужскую природу, а в некоторых получите советы для разных жизненных ситуаций. Приходите в центральную библиотеку и выбирайте.

Михаил Веллер «Всё о жизни»

Эта книга – размышление автора над различными аспектами нашей жизни: любовь, счастье, власть, страдание, наркотики, смысл жизни и т.д. Свои рассуждения автор подкрепляет различными примерами из своей жизни, из истории, приводит известные факты. Михаил Веллер описывает устройство мира, Вселенной, поведение человека в разных ситуациях: почему ты чувствуешь то, что хочешь, делаешь то, что делаешь, и с тобой происходит именно то, что происходит.

«Кто мыслит глубоко и ясно — излагает просто» — вот кредо автора.





Леанід Дайнека «Назаві сына Канстанцінам»

Леанід Дайнека – аўтар шырокавядомых гістарычных раманаў «Меч князя Вячкі», «След ваўкалака», «Жалезныя жалуды». У новым рамане ён не здраджвае гістарычнай тэматыцы. Чытаючы твор, мы пераносімся ў XV-XVI стагоддзі, у Рым, у Вялікае княства Літоўскае, у Канстанцінопаль, які штурмуюць туркі-асманы. Заключныя сцэны кнігі – славутая Аршанская бітва 8 верасня 1514 года, у якой гетман Канстанцін Астрожскі разграміў войска вялікага маскоўскага князя.

Сергей Климкович «Танцует осень»



Книги белорусского писателя Сергея Климковича успешно сочетают в себе детектив, мелодраму, исторический роман.

«Танцует осень» – невероятно добрая, пронзительная и глубокая книга – напоминание о добре, сострадании, любви.

Величественный бал, который дает осень, собирает вместе самых разных людей – одиноких, потерявших веру в себя, циников и чудаков, счастливых влюбленных, совсем молодых и умудренных опытом. Осень снисходительна ко всем, несмотря на все свои капризы.

Джек Лондон «Мартин Иден»



Этот роман выдающегося американского писателя Джека Лондона о мечте и успехе. Простой моряк, в котором легко узнать самого автора, проходит длинный, полный лишений путь к литературному бессмертию. Волею случая оказавшийся в светском обществе, Мартин Иден вдвойне счастлив и удивлен.

И пробудившимся в нем творческим даром, и божественным образом юной Руфи Морз, так не похожей на всех людей, которых он знал прежде. Отныне две цели неотступно стоят перед ним: слава писателя и обладание любимой женщиной. Но мечты непредсказуемы и коварны: неизвестно, когда они сбудутся и принесет ли это долгожданную радость…





Александр Мазин «Герой»

«Герой» – очередная книга Александра Мазина из цикла «Варяг».

Главный герой романа — Сергей Духарев — наш современник, который в прошлом работал десантником. Он не подозревал, что очередные посиделки с друзьями обернутся для него перемещением в другое время… И теперь он – воевода князя Святослава. Вместе с княжеской дружиной он дает отпор булгарской коннице, пробирается во вражеские тылы и принимает участие в бесконечных погонях.





Валентин Пикуль «Океанский патруль»

Валентин Пикуль повествует о героизме и мужестве моряков Северного флота во времена Великой Отечественной войны. Им доводилась отражать не только вражеские атаки, но и вступать в поединок с беспощадной стихией, с суровыми условиями Севера. Моряки-североморцы – настоящие герои, которые сражались на грани своих сил за любовь к Отечеству и за своих родных.

А ещё это повествование о тех, кто любит и ждет моряков на берегу.

Захар Прилепин «Обитель»

В 2014 году за этот роман Захар Прилепин удостоен премии «Большая книга».

В нём автор повествует о жизни осужденных в лагере на Соловецком острове в конце 1920-х годов. Каждая глава романа — новая история с новым героем, огромная живая картина судеб и жизней. «Обитель» — книга о человеческой низости и человеческой силе, о любви и боли, о ненависти и крови, о палаче и жертве, о стране, люди которой хотят жить.

Марио Пьюзо «Последний Дон»

Автор знаменитого романа «Крестный отец» продолжает повествование об одной и той же семье, но тридцать лет спустя. Хитроумный и жестокий старый Дон задумал подарить внукам счастливую судьбу богатых законопослушных граждан. Однако прошлое не отпускает: непогребенные тайны способны обернуться катастрофой в настоящем. И только Дон в силах предотвратить ее. Вопрос только: какой ценой - большой или малой кровью можно обеспечить спокойствие семьи?





Анатолий Резанович «Отшельник»

Остросюжетный роман известного белорусского писателя Анатолия Резановича охватывает более полувека жизни простого полесского жителя Степана Лосича. Он стал отшельником не по своей воле. Сверхсекретный груз, который под страхом смерти его обязали стеречь, оказался слишком тяжелой ношей и испытанием его души. Действие в романе разворачивается на фоне исторических событий, происходивших в Беларуси в 1930-1980-е годы.

Генри Райдер Хаггард «Копи царя Соломона»

Приключенческий роман скрасит вечер любителей историй о поисках сокровищ. Сэр Генри Куртис отчаянно пытается разыскать пропавшего брата и обращается за помощью к опытному следопыту и охотнику. К ним присоединяется капитан военного флота Джон Гуд. Смелая троица отправляется в Африку, где волею случая попадает в затерянную страну Кукуанов. Возможно, героям удастся отыскать не только брата Куртиса, но и таинственный клад? Ведь на их пути лежат заброшенные копи легендарного царя Соломона, в которых таятся несметные богатства.





