Тина Кароль выступит в Гомеле с сольным концертом

Украинская певица Тина Кароль приедет с новым шоу в Гомель . Концерт пройдет 20 ноября на сцене ОКЦ . Билеты уже в продаже.





Просто фантастическая взаимная любовь певицы к своему зрителю, является одним из важнейших факторов в ее карьере. Она стала настоящей музой для своих слушателей, которые ежедневно находят в ее композициях частичку себя. Ко дню рождения Тины фанаты запустили флешмоб — выкладывали в соцсети тату с изображением певицы. Каждая песня певицы имеет свою историю, которая так близка каждому из нас. «Сила высоты», «Выше облаков», «Сдаться ты всегда успеешь», «Ніжно», «Жизнь продолжается» и многие другие композиции Тины, уже давно стали настоящими жизнеутверждающими хитами.

Каждое выступление Тины особенно, это смесь музыки, танца, драйва и, конечно же, любви. Невероятная хореография, современные световые и звуковые решения, любимые хиты и новые песни в живом исполнении станут настоящим праздником для всех.

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