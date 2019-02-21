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Тина Кароль выступит в Гомеле с сольным концертом
Украинская певица Тина Кароль приедет с
Просто фантастическая взаимная любовь певицы к своему зрителю, является одним из важнейших факторов в ее карьере. Она стала настоящей музой для своих слушателей, которые ежедневно находят в ее композициях частичку себя. Ко дню рождения Тины фанаты
Каждое выступление Тины особенно, это смесь музыки, танца, драйва и, конечно же, любви. Невероятная хореография, современные световые и звуковые решения, любимые хиты и новые песни в живом исполнении станут настоящим праздником для всех.
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Концерт Тины Кароль пройдет в ОКЦ 20 ноября. Прозвучат уже известные хиты и новые композиции.
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