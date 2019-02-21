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В Бресте ребенок уронил с балкона «Чупа-чупс»: «лобовик» соседской машины - вдребезги

22.02.2019 16:20 — Разное | Tut.by  
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17 февраля во дворе дома на улице Кирова с балкона седьмого этажа ребенок уронил большой «Чупа-чупс». Конфета повредила стекло машины, припаркованной возле дома, сообщает Onlinebrest.


Фото: onlinebrest.by

«Я припарковала машину на стоянке и поднялась домой, — рассказывает женщина. — Спустя некоторое время мимо моего автомобиля проходили два старших сержанта и обратили внимание на данный инцидент. После выяснили, кому принадлежит транспорт, позвонили владельцу, я спустилась. Причиной общего собрания оказался скол на лобовом стекле машины, образовавшийся от круглого предмета. Как выяснилось позже, «Чупа-чупса».

Ситуацию «Брестской газете» прокомментировал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко:

«Свидетелями происшествия стали сотрудники ППС. Проверка показала, что хулиганских действий нет, никого не привлекали. Разошлись мирно: родители ребенка возместили ущерб, владелец претензий не имеет».

 
 
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Разошлись мирно: родители ребенка возместили ущерб, владелец претензий не имеет.
 
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