В Бресте ребенок уронил с балкона «Чупа-чупс»: «лобовик» соседской машины - вдребезги

17 февраля во дворе дома на улице Кирова с балкона седьмого этажа ребенок уронил большой «Чупа-чупс». Конфета повредила стекло машины, припаркованной возле дома, сообщает Onlinebrest.



Фото: onlinebrest.by

«Я припарковала машину на стоянке и поднялась домой, — рассказывает женщина. — Спустя некоторое время мимо моего автомобиля проходили два старших сержанта и обратили внимание на данный инцидент. После выяснили, кому принадлежит транспорт, позвонили владельцу, я спустилась. Причиной общего собрания оказался скол на лобовом стекле машины, образовавшийся от круглого предмета. Как выяснилось позже, «Чупа-чупса».

Ситуацию «Брестской газете» прокомментировал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко:

«Свидетелями происшествия стали сотрудники ППС. Проверка показала, что хулиганских действий нет, никого не привлекали. Разошлись мирно: родители ребенка возместили ущерб, владелец претензий не имеет».