Лукашенко рассказал, каким должен быть президент





На встрече с курсантами Военной академии Александр Лукашенко рассказал о необходимых для президента качествах.

"Президент должен быть опытным, он должен быть образован и, самое главное, он должен думать. Когда ему вносят предложения, его "компьютер" должен информацию обработать и выдать, если это возможно, мгновенное решение, если нет - то в короткий промежуток времени. Потому что жизнь ускорилась, надо очень быстро принимать решения", - сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, самое страшное, когда руководитель любого уровня не принимает решения, а начинает перекладывать это на подчиненных, а они в свою очередь на своих подчиненных.

В итоге проблема гуляет по инстанциям, и решение никакое не принимается.

"Время ушло, а решений нет - это самое страшное. Часто говорят: лучше ошибиться, но принять решение, чем его не принимать вообще. Это главное для руководителя, а для президента тем более. Ты должен видеть, анализировать, отдавать распоряжения и добиваться, чтобы они были исполнены", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко не назвал свой график чрезвычайно напряженным, но отметил, что забот, конечно же, хватает.

"Вы несколько преувеличиваете то, что тут мы, президенты, такие герои, вертимся и крутимся день и ночь. Вертеться и крутиться у меня есть кому: что касается военной сферы - Министр обороны, целый Генеральный штаб, - добавил он. –

По его словам, глава Администрации составляет график ежедневной работы президента, если надо с какими-то проблемами разобраться, то и на субботу, и на воскресенье.

Отдыхать от работы Лукашенко предпочитает с помощью смены обстановки: "Это не поехать куда-то на море. Или вот я в горах был. Я уже на третий день волком вою. Я дома лучше всего отдыхаю. В этом мне помогает спорт, встречи с людьми. Это помогает в этой напряженной кутерьме работать".

По словам главы государства, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить. Однако этого он никому не пожелает.

"Все мои сыновья президентами быть не хотят", - сказал Александр Лукашенко.