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«Нужен результат»: Лукашенко ждет от IT-роты развития экспорта
22.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии мужского праздника посетил Военную академию. Он побывал в зале военной истории, который создали к 100-летию Вооруженных сил Беларуси и ознакомился с проектами роты информационных технологий, сообщает «МИР 24».
Это один из крупнейших вузов страны. «Военные айтишники» появились здесь только в декабре. Они разрабатывают системное и прикладное программное обеспечение в сферах радиолокации, радионавигации, телекоммуникаций и связи.
«Нам нужен результат. Это может или погибнуть за ненадобностью и отсутствием результата, или же превратиться в очень хорошее зерно, которое прорастет и даст хороший результат. Поэтому нельзя загубить то, что здесь задумано. Конечно, это прежде всего для армии. Но надо создавать такой продукт, который можно будет и продать. Вы должны продавать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, экспортом заниматься», – сказал Лукашенко.
После окончания встречи президент получил подарок в честь наступающего 23 февраля.
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Президент Беларуси в преддверии мужского праздника посетил Военную академию.
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