«Нужен результат»: Лукашенко ждет от IT-роты развития экспорта

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии мужского праздника посетил Военную академию. Он побывал в зале военной истории, который создали к 100-летию Вооруженных сил Беларуси и ознакомился с проектами роты информационных технологий, сообщает «МИР 24».

Это один из крупнейших вузов страны. «Военные айтишники» появились здесь только в декабре. Они разрабатывают системное и прикладное программное обеспечение в сферах радиолокации, радионавигации, телекоммуникаций и связи.

«Нам нужен результат. Это может или погибнуть за ненадобностью и отсутствием результата, или же превратиться в очень хорошее зерно, которое прорастет и даст хороший результат. Поэтому нельзя загубить то, что здесь задумано. Конечно, это прежде всего для армии. Но надо создавать такой продукт, который можно будет и продать. Вы должны продавать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, экспортом заниматься», – сказал Лукашенко.