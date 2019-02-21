Следующий выпуск газеты «Полесская правда» завтра поступит в продажу



Читайте в следующем номере газеты:

В Бресте подвели итоги областного этапа конкурса, проводимого Белорусским союзом женщин, «Женщина года». В числе победителей есть и пинчанки.

Дороги Пинского района ремонтироваться будут. В порядке очередности.

Мелиораторы сверяют часы. В прошедшую среду в актовом зале дирекции ОАО «Пинскводстрой» состоялось заседание совета предприятий государственного объединения «Брестмелиоводхоз».

Разговор на заданную тему. В минувшие пятницу и субботу отчетные собрания прошли сразу в семи хозяйствах района.

В ГОВД подвели итоги работы за минувший год.

В Главном управлении Национального банка Республики Беларусь по Брестской области прошел семинар для журналистов региональных средств массовой информации на тему «Актуальные вопросы предоставления розничных банковских услуг».

Пинск признан одним из лучших городов Беларуси по условиям ведения бизнеса.

В Пинском пограничном отряде подвели итоги оперативно-служебной деятельности за прошедший год. В мероприятии принял участие первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Игорь Буткевич, который дал оценку работе пинских пограничников.

Дата в истории. Пинск отмечает 100-летие образования городских Совета депутатов и исполнительного комитета.

ПУ «Пинскгаз» на страницах газеты сообщает о ценах за газ, которые изменились с 1 января 2019 года.

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов и Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Пинском лицее сельскохозяйственного производства побывали председатель районной организации ветеранов М.С. Заранко, председатель Пинской городской организации ветеранов военных моряков В.М. Бисултанов, председатель городской организации ОО «Белорусский союз офицеров» Н.С. Губанов, начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата г. Пинска и Пинского района Д.Н. Былинский.

В Пинковичском яслях-саду с октября 2018 года проводится акция по сбору макулатуры «Спасем деревья».

Также дети и их родители участвуют в проекте «Новая жизнь в обмен на крышечки».

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