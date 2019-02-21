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Председатель ЦИК Лидия Ермошина предполагает, что выборы в Беларуси пройдут осенью

22.02.2019 — Разное | Полесская правда  
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Председатель ЦИК Лидия Ермошина предполагает, что выборы в Беларуси пройдут осенью

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина

Председатель ЦИК Лидия Ермошина предполагает, что выборы в Беларуси пройдут осенью. Об этом руководитель Центризбиркома сообщила на интернет-видеобрифинге на сайте Национального пресс-центра , передает корреспондент БЕЛТА.

«Думаю, что выборы будут не летом, а осенью», — сказала она. При этом Лидия Ермошина выразила надежду, что избирательная кампания пройдет поздней осенью.

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