Председатель ЦИК Лидия Ермошина предполагает, что выборы в Беларуси пройдут осенью. Об этом руководитель Центризбиркома сообщила на интернет-видеобрифинге на сайте Национального пресс-центра , передает корреспондент БЕЛТА.

«Думаю, что выборы будут не летом, а осенью», — сказала она. При этом Лидия Ермошина выразила надежду, что избирательная кампания пройдет поздней осенью.