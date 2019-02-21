В российском футболе - новый руководитель

В пятницу, 22 февраля, в гостинице «Лотте Отель Москва» на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) состоялись выборы президента организации. На эту должность на срок до 9 февраля 2021 года избран Александр Дюков, который получил единогласную поддержку делегатов, сообщает официальный сайт РФС.



Фото: rfs.ru

Александр Валерьевич Дюков.

Родился 13 декабря 1967 года в Ленинграде.

В 1991 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик». В 2001 году получил степень MBA.

В 1996—2003 годах занимал руководящие посты в компаниях «Петербургский нефтяной терминал» и «Морской порт Санкт-Петербурга».

В 2003—2006 годах возглавлял нефтехимическую компанию «СИБУР». Сегодня Александр Дюков является заместителем председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».

Кроме того, с 2006 года Александр Дюков возглавляет компанию «Газпром нефть» (в 2006—2008 годы в должности президента, с 2008 года по настоящий момент в качестве генерального директора и председателя правления).

По итогам 2017 года «Газпром нефть» вошла в тройку крупнейших российских нефтяных компаний по объемам добычи нефти.

С 2008 по 2017 год Александр Дюков занимал пост президента ФК «Зенит». Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), дважды — обладателем Кубка России (2010, 2016), а также стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году.

С 2014 года является членом исполкома РФС, возглавлял комитет программ развития футбола. Принимал участие в разработке стратегии развития российского футбола — 2030.

Избран президентом РФС 22 февраля 2019 года.

До Дюкова исполняющим обязанности президента РФС был Сергей Прядкин, который сменил Виталия Мутко. Мутко официально покинул этот пост 19 декабря 2018 года.