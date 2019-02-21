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22 февраля в Витебске началась реализация билетов и сертификатов на мероприятия XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»
22.02.2019 — Разное | Герой працы
21 февраля в Витебске началась реализация билетов и сертификатов на мероприятия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
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22 февраля в Витебске началась реализация билетов и сертификатов на мероприятия XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»
21 февраля в Витебске началась реализация билетов и сертификатов на мероприятия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
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