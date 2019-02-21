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Февраль никак не определится. Погода в Витебске в выходные
22.02.2019 — Разное | Герой працы
Февраль никак не определится. Погода в Витебске в выходные
22 февраля 2019
TUT.BY
Февраль капризничает и никак не определится, что пустить в ход — холод или тепло: в субботу опять подморозит, но уже в воскресенье все подтает. Такой прогноз читаем на pogoda.by.
В субботу, 23 февраля, ночью до 10 градусов мороза, днем — до 4 градусов со знаком минус. Днем без осадков, к вечеру прогнозируют метель и усиление ветра.
В воскресенье, 24 февраля, в ночные часы — 0…?2 °C, а днем — 0…+2°C. Небольшой мокрый снег, возможен дождь.
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Февраль никак не определится. Погода в Витебске в выходные 22 февраля 2019 TUT.BY Февраль капризничает и никак не определится, что пустить в ход — холод или тепло: в...
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