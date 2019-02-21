Февраль никак не определится. Погода в Витебске в выходные

22 февраля 2019

TUT.BY

Февраль капризничает и никак не определится, что пустить в ход — холод или тепло: в субботу опять подморозит, но уже в воскресенье все подтает. Такой прогноз читаем на pogoda.by.

В субботу, 23 февраля, ночью до 10 градусов мороза, днем — до 4 градусов со знаком минус. Днем без осадков, к вечеру прогнозируют метель и усиление ветра.

В воскресенье, 24 февраля, в ночные часы — 0…?2 °C, а днем — 0…+2°C. Небольшой мокрый снег, возможен дождь.