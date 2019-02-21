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Мужчина пытался покончить с собой в центре Витебска и спрыгнул с моста в реку
22.02.2019 — Разное | Герой працы
Мужчина пытался покончить с собой в центре Витебска и спрыгнул с моста в реку
Наталья РЫЖКОВА http://vitvesti.by
Сотрудники ГАИ 21 февраля спасли 38-летнего мужчину, спрыгнувшего с Кировского моста в Западную Двину. Об этом сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.
Витебчанина, который хотел таким образом распрощаться с жизнью, увидела местная жительница сегодня около полудня. Она и позвонила в милицию. В этот момент ближе всего оказались сотрудники ГАИ старший лейтенант Олег Соколов и младший лейтенант Дмитрий Шарков. Инспекторы успели вытащить мужчину из воды и передали медикам подъехавшей «скорой». Причины и обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Кстати, старшему лейтенанту уже доводилось спасать несостоявшихся самоубийц: вместе с другим напарником он не дал погибнуть женщине, которая хотела спрыгнуть с моста через Лучесу в Витебске.
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Мужчина пытался покончить с собой в центре Витебска и спрыгнул с моста в реку Наталья РЫЖКОВА http://vitvesti.by Сотрудники ГАИ 21 февраля спасли 38-летнего мужчину,...
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