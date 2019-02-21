«Парикмахер - 2019»: прими участие в классном конкурсе!

Уважаемые ивьевчане и гости города Ивье!

Приглашаем вас на конкурсную программу «Парикмахер - 2019», которая состоится 3 марта 2019 года в 15:00 в Ивьевском центре культуры и досуга.

Принять участие в конкурсной программе и получить достойный приз может любой мастер-парикмахер.

К участию в весеннем параде красоты, стиля и моды приглашаем представителей косметических фирм и салонов с мастер-классами и выставкой-продажей своей продукции.

Дорогие друзья, вас ждет незабываемая конкурсная и праздничная концертная программа, оцените оригинальность, мастерство и стиль мастеров.

Заявки принимаются до 28.02.2019г. по тел. 8 (01595) 2 13 74 - отдел народного творчества Ивьевского центра культуры и досуга.