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«Парикмахер - 2019»: прими участие в классном конкурсе!

22.02.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Уважаемые ивьевчане и гости города Ивье!

Приглашаем вас на конкурсную программу «Парикмахер - 2019», которая состоится 3 марта 2019 года в 15:00 в Ивьевском центре культуры и досуга.

 Принять участие в конкурсной программе и получить достойный приз может любой мастер-парикмахер.

К участию в весеннем параде красоты, стиля и моды приглашаем  представителей косметических фирм и салонов с мастер-классами и выставкой-продажей своей продукции.

Дорогие друзья, вас ждет незабываемая конкурсная и праздничная концертная программа, оцените оригинальность, мастерство и стиль мастеров.

Заявки принимаются до 28.02.2019г. по тел. 8 (01595) 2 13 74 - отдел народного творчества Ивьевского центра культуры и досуга.

 
 
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Уважаемые ивьевчане и гости города Ивье! Приглашаем вас на конкурсную программу «Парикмахер - 2019», которая состоится 3 марта 2019 года в 15:00 в Ивьевском центре...
 
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