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Смена экспозиции в импровизированной галерее ОАО Паритетбанк

22.02.2019 16:53 — Разное | Myfin  
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Смена экспозиции в импровизированной галерее ОАО Паритетбанк
Смена экспозиции в импровизированной галерее ОАО «Паритетбанк»

Работы художника широко представлены в мире искусства, как в Беларуси, так и за её пределами. На сегодняшний день фокусным направлением талантливого соотечественника является предметный дизайн, но изобразительное искусство продолжает занимать особое место в творчестве Сергея Щура.

Познакомиться с творчеством талантливого соотечественника в рамках проекта «ParitetArt» может каждый – картины расположены в импровизированной галерее внутри офиса банка (пр-т Независимости, 6), которая прекрасно просматривается со стороны проспекта. Работы Сергея Щура представлены в ОАО «Паритетбанк» до 1 марта включительно.

 
Теги: знакомства
 
 
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22 февраля в импровизированной галерее ОАО Паритетбанк , расположенной в новом технологичном офисе по адресу г. Минск проспект Независимости, 6, объявлен старт...
 
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