

Смена экспозиции в импровизированной галерее ОАО «Паритетбанк»

Работы художника широко представлены в мире искусства, как в Беларуси, так и за её пределами. На сегодняшний день фокусным направлением талантливого соотечественника является предметный дизайн, но изобразительное искусство продолжает занимать особое место в творчестве Сергея Щура.

Познакомиться с творчеством талантливого соотечественника в рамках проекта «ParitetArt» может каждый – картины расположены в импровизированной галерее внутри офиса банка (пр-т Независимости, 6), которая прекрасно просматривается со стороны проспекта. Работы Сергея Щура представлены в ОАО «Паритетбанк» до 1 марта включительно.