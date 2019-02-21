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Белджи предложит свои авто таксистам
В 2019 году это соотношение сохранится. Вместе с тем планируется нарастить объемы продаж и предложить авто «Белджи» таксистам. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.
Геннадий Свидерский также сообщил, что физические лица составили 65% покупателей автомобилей «Белджи», остальные купили юрлица (35%).
Предприятие уже произвело более 10 тыс. авто. С ростом объемов производства увеличился и коллектив завода – с 500 до нынешних 1,2 тыс. человек.
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Завод Белджи планирует увеличить вдвое продажи своих автомобилей в Беларуси.
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