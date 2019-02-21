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Видеофакт: песчаная буря на трассе М1 под Барановичами
22.02.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
Журналист Intex-press 22 февраля стал свидетелем необычного природного явления по дороге в Минск.
Кадр из видео
Примерно в 15 часов сильный ветер поднял облако пыли над участком дороги Брест – Минск – граница РФ, в районе границы Брестской и Минской областей (около композиции «Зубр»).
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Журналист Intex-press 22 февраля стал свидетелем необычного природного явления по дороге в Минск. Кадр из видео Примерно в 15 часов сильный ветер поднял облако пыли...
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