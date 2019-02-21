ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это провокация»: МИД прокомментировал марш польских националистов в Гайновке

22.02.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Как известно, в Гайновке, месте компактного проживания этнических белорусов в Польше, несмотря на справедливое противодействие местных властей 23 февраля может состояться так называемый марш памяти.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63741.php

«Это провокация»: МИД прокомментировал марш польских националистов в Гайновке

Марш в 2018 году, фото Радио «Рацыя»

В связи с этим начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал данную ситуацию:

«Мы воспринимаем эту информацию, мягко говоря, с большим сожалением. Особенно на фоне недавнего объективно значимого визита в Польшу нашей делегации под руководством председателя Совета Республики Национального собрания Михаила Мясниковича.

Бандформирование под руководством военного преступника Ромуальда Райса, известного под псевдонимом «Бурый», которого планируют прославлять националисты в ходе так называемого марша «прóклятых солдат», в 1946 году совершило кровавый рейд по Подляшью, в результате которого были сожжены пять деревень и убиты 79 мирных жителей края.

Таких преступников нельзя отождествлять с борьбой за независимость Польши, их деятельность носит черты геноцида. По этой причине мы выступали и выступаем против глорификации и увековечивания памяти Ромуальда Райса и его солдат.

Марш 23 февраля в городе, где компактно проживают этнические белорусы, в том числе потомки тех, кто погиб из-за «Бурого», -— это провокация, направленная на создание напряженности, конфликтов на национальной, религиозной и исторической почве между белорусами и поляками.

Выражаем надежду, что представители властей и граждане Польши смогут дать подобным акциям должную оценку, выступить против их проведения и не допустить организации таких мероприятий в дальнейшем, запретив их на законодательном уровне», — заявил Анатолий Глаз, отвечая на вопрос БелТА.

Напомним, на днях окружной суд в Белостоке отменил решение бургомистра Гайновки о запрете марш памяти «прóклятых солдат». Марш состоится 23 февраля, когда в Польше отмечают день памяти антинацистского и антисоветского подполья и Армии Крайовой.

В Гайновке марш вызывает возмущение части населения. Дело в том, что своими карательными акциями партизаны «Бурого» стремились запугать непольское население, предостерегая от сотрудничества с коммунистическими властями, и спровоцировать эмиграцию православных с Подляшья в СССР.

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Как известно, в Гайновке, месте компактного проживания этнических белорусов в Польше, несмотря на справедливое противодействие местных властей 23 февраля может...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иван Лавринович: «Нужно вникать в суть вопросов и помогать людям»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика