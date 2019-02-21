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«Это провокация»: МИД прокомментировал марш польских националистов в Гайновке
22.02.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
Как известно, в Гайновке, месте компактного проживания этнических белорусов в
Марш в 2018 году, фото Радио «Рацыя»
В связи с этим начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз
«Мы воспринимаем эту информацию, мягко говоря, с большим сожалением. Особенно на фоне недавнего объективно значимого визита в Польшу нашей делегации под руководством председателя Совета Республики Национального собрания Михаила Мясниковича.
Бандформирование под руководством военного преступника Ромуальда Райса, известного под псевдонимом «Бурый», которого планируют прославлять националисты в ходе так называемого марша «прóклятых солдат», в 1946 году совершило кровавый рейд по Подляшью, в результате которого были сожжены пять деревень и убиты 79 мирных жителей края.
Марш 23 февраля в городе, где компактно проживают этнические белорусы, в том числе потомки тех, кто погиб из-за «Бурого», -— это провокация, направленная на создание напряженности, конфликтов на национальной, религиозной и исторической почве между белорусами и поляками.
Выражаем надежду, что представители властей и граждане Польши смогут дать подобным акциям должную оценку, выступить против их проведения и не допустить организации таких мероприятий в дальнейшем, запретив их на законодательном уровне», — заявил Анатолий Глаз, отвечая на вопрос БелТА.
Напомним, на днях окружной суд в Белостоке отменил решение бургомистра Гайновки о запрете марш памяти «прóклятых солдат». Марш состоится 23 февраля, когда в
В Гайновке марш вызывает возмущение части населения. Дело в том, что своими карательными акциями партизаны «Бурого» стремились запугать непольское население, предостерегая от сотрудничества с коммунистическими властями, и спровоцировать эмиграцию православных с Подляшья в СССР.
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Как известно, в Гайновке, месте компактного проживания этнических белорусов в Польше, несмотря на справедливое противодействие местных властей 23 февраля может...
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