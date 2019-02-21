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Брестский зональный ЦГиЭ объяснил, можно ли магазины открывать в жилых домах

22.02.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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На информацию, размещенную на сайте Виртуальный Брест 20.02.2019 «А как же рампа? Магазин открывается в жилом здании. Кому-то можно, а кому-то нет?», Брестский зональный ЦГиЭ информирует следующее.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63740.php

Брестский зональный ЦГиЭ объяснил, можно ли магазины открывать в жилых домах

С 26.02.2018 вступили в силу Общие санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, в которых отсутствуют требования к загрузке (разгрузке) пищевой продукции, подъездным путям, разгрузочным площадкам торговых объектов, в том числе при размещении организации в жилых зданиях.

Согласно п. 3.5 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. №7 субъекты хозяйствования в процессе осуществления экономической деятельности обязаны соблюдать общие санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. Иные санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, содержащиеся в технических нормативных правовых актах, подлежат применению по усмотрению субъектов хозяйствования.

Данные требования могут не соблюдаться субъектами хозяйствования при условии обеспечения в процессе экономической деятельности безопасности, исключающей причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если иное не предусмотрено настоящим Декретом и иными решениями Президента Республики.

В соответствии с действующим законодательством государственная санитарно-гигиеническая экспертиза для субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную и оптовую торговлю, также не является обязательной административной процедурой, проводится по заявительному принципу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63740.php

Брестский зональный ЦГиЭ объяснил, можно ли магазины открывать в жилых домах

В адрес Брестского зонального ЦГиЭ заявлений о проведении санитарно-гигиенической экспертизы по магазинам сети «Домашний», расположенным на территории г.Бреста, не поступало.

Главный государственный санитарный врач
г.Бреста и Брестского района Г.И. Радченко

 

 
Теги: Брест
 
 
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  На информацию, размещенную на сайте Виртуальный Брест 20.02.2019 «А как же рампа? Магазин открывается в жилом здании. Кому-то можно, а кому-то нет?», Брестский...
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
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