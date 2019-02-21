От итогов – к новым планам. Жизнь района в вопросах и ответах





– Андрей Алексеевич, в преддверии слета передовиков мы традиционно подводим итоги ушедшего года. Как вы их оцениваете?

– Для района 2018 год сложился достаточно напряженно, но в целом неплохо. Объективные и субъективные факторы обусловили относительно невысокие результаты работы народнохозяйственного комплекса по ряду показателей и заданий социально-экономического развития района. Но у нас есть много и положительного. Мы выполнили половину ключевых прогнозных показателей эффективности работы. Все отрасли развивались стабильно. Хорошие показатели в сфере промышленности, обеспечено функционирование социальной сферы. Практически все, что запланировано, удалось реализовать.

– Как сработала сельскохозяйственная отрасль?

– Вы наверняка помните, насколько непростым был нынешний год для тружеников села. При этом урожай мы собрали хороший. С каждого гектара намолочено по 26,4 центнера зерновых, а валовой сбор с учетом зерна кукурузы составил более 106 тыс. тонн в весе после доработки. Из них вал кукурузы составил более 37 тыс. тонн.

Вместе с тем, проанализировав результаты прошлого года в части получения продукции растениеводства, на 2019 год проработана структура посевных площадей с учетом увеличения площадей посева культур, имеющих более высокую урожайность в динамике за последние три года, сделаны акценты на увеличение площади сева засухоустойчивых культур. Планируемый валовой сбор зерновых с кукурузой на зерно в весе после доработки составит 160,8 тыс. тонн. Также при благоприятной перезимовке планируемый объем озимого рапса составит 9,8 тыс. тонн.

– Известно, что резервы ищут в модернизации…

– В районе для улучшения условий труда работников, увеличения производства продукции и ее качества продолжается техническое переоснащение и реконструкция животноводческих объектов. Так, в прошлом году введены в строй две молочно-товарные фермы на 302 головы каждая в Старой Буде (КСУП «Губичи») и Приборе (ОАО «Николаевка»), на МТФ «Папоротное» филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» возведены траншеи для хранения силоса общей вместимостью 10 тыс. тонн.

– А каковы итоги работы в промышленности?

– В целом экономикой района за прошлый год заработано 406,9 млн. рублей. Темп роста выручки от реализации продукции составил 116,1%. Всего в реальном секторе экономики функционировало 25 организаций, но промышленный потенциал Будакошелевщины был представлен четырьмя: ООО «Мясокомбинат Кошелево», ООО «Вахавяк Плюс», СП «АМИПАК»-ОАО и КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Ведущими отраслями являются производство мяса, мясных полуфабрикатов и изделий из пластмассы.

Среди ключевых показателей хорошую динамику район обеспечил по экспорту услуг. За последние 2 года наметилась положительная динамика в развитии предпринимательства. В районе зарегистрировано 492 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 180 микро- и малых организаций, 312 индивидуальных предпринимателей. За 2018 год создано 13 новых предприятий, в том числе 5 в сфере производства, на которые трудоустроены 20 человек. В 2019 году планируем создать 14 новых предприятий, в том числе 5 в сфере производства.

– А теперь вопрос, интересующий всех наших читателей: каков размер средней заработной платы по району и как решается тема трудоустройства?

– Номинальная среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года в целом по району составила 717,2 рубля. Самые высокие зарплаты в промышленности. В лидерах – ООО «Вахавяк Плюс», он же и абсолютный победитель социально-экономического соревнования в номинации «Лучшее предприятие в отрасли промышленности». Хотя и некоторые сельхозпредприятия в этом плане хорошо подтянулись.

Но, конечно, зарплату нужно повышать. И это одна из важнейших задач, стоящих перед нами. На 2019 год поставлена задача достигнуть среднемесячной заработной платы по району 786 рублей. Это будет обеспечено за счет роста производительности труда в реальном секторе экономики, а также повышения тарифной ставки 1 разряда в бюджетных организациях.

Важным направлением в прошлом году являлась работа по обеспечению занятости населения. При содействии службы занятости оказано содействие в трудоустройстве 585 гражданам, в том числе 496 безработным. Начали предпринимательскую деятельность 9 безработных, которым из Фонда социальной защиты населения выделены безвозмездные субсидии на общую сумму 24594,03 рубля, 34 прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. На 1 января на учете состояли 50 безработных. Общая ситуация на трудовом рынке характеризуется как спокойная. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2019 года составил 0,4 процента к численности экономически активного населения.

– В сфере жилищно-коммунального хозяйства жалоб от людей поступает по-прежнему немало, в том числе по качеству воды.

– Да, болевых точек действительно хватает. И это не только вода, но и дороги. К сожалению, все сразу их решить невозможно. Но в планах на нынешний год строительство станций обезжелезивания в Уваровичах, которая обеспечит качественной питьевой водой жителей городского поселка, Красного Знамени и Гусевицы, и в Старой Буде. Очень многое запланировано сделать в теме благоустройства, улучшения инфраструктуры. Но многое в решении этих вопросов будет зависеть от того, как будет выполняться районный бюджет.

– Вы уже заговорили о планах. Каковы они на год нынешний?

– В первую очередь, конечно, развитие промышленности и сельскохозяйственного производства, диверсификация экспорта, создание новых рабочих мест. Главным фактором наращивания экспорта товаров в 2019 году станет увеличение реализации на внешний рынок мясной продукции за счет реализации инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых экспортоориентированных производств на действующих предприятиях. Так, ООО «Мясокомбинат Кошелево» планирует ввести в эксплуатацию цех по производству колбасных изделий мощностью до 1000 тонн в месяц, ООО «Вахавяк Плюс» собирается наладить производство полуфабрикатов и колбасных изделий.

Планов очень много. Это и дороги, и строительство 60-квартирного дома в Буда-Кошелево по Указу №240, 40-квартирного социального жилого дома в г. Буда-Кошелево, двух многоквартирных жилых домов в Коммунаре и Узе по Указу №240, арендного жилого дома в Уваровичах, строительство блочно-модульной котельной на местных видах топлива в Буда-Кошелево с перекладкой магистральных тепловых сетей, реконструкция пешеходного моста на участке железнодорожной станции «Буда-Кошелево», строительство зерноочистительно-сушильного комплекса в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», модернизация тепловых сетей и многое другое. Очень хочется, чтобы все планы по улучшению инфраструктуры, развитию социальной сферы удалось воплотить. Все это, конечно, будет зависеть от объемов выделенных средств. Но, повторюсь, основная цель будущего года – это повышение заработной платы в производственных отраслях и сохранение рабочих мест.

– Какие события уходящего года были, на ваш взгляд, самыми значимыми?

– Наиболее значимые для города – это открытие в сентябре перехода через железную дорогу и городской бани буквально в преддверии Нового года. Напомню, эти социально важные объекты были введены в строй по поручению Президента Александра Лукашенко, данного в ходе визита на Будакошелевщину в ноябре 2017 года. Не менее важными событиями считаю празднование 75-й годовщины со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, которое было запоминающимся, ярким и красочным, занесение района на областную Доску почета за победу в ежегодном соревновании по социально-экономическому развитию среди городов и районов Гомельской области в номинации «Лучший район среди районов с численностью от 30 до 80 тысяч человек», открытие историко-краеведческого музея и введение в эксплуатацию 40-квартирного арендного дома в Буда-Кошелево. И, конечно, открытие двух новых храмов в Широком и Рогини.

– Подводя итоги сказанному, что бы вы хотели сказать жителям Будакошелевщины?

– Оценивая сделанное за прошедший год, хочу сказать большое спасибо всем, кто своим трудом вносил личный вклад в успех общего дела. Можно смело утверждать, что будакошелевцы – трудолюбивые, прогрессивные, творческие, радушные и влюб-ленные в свою малую родину люди, гордящиеся ею и стремящиеся созидать на ее благо. Я уверен, ответственность, энтузиазм, добросовестный труд и вера в свои силы помогут сделать жизнь в нашем районе еще лучше.

– Спасибо за интервью.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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