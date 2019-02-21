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Коля Лукашенко больше не преемник?

22.02.2019 17:09 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко рассказал, хотят ли его сыновья повторить его карьеру.

По словам главы государства, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить. Однако этого он никому не пожелает.

"Все мои сыновья президентами быть не хотят", — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко назвал Квасьневскому имя своего преемника

Ранее глава государства то ли в шутку то ли всерьез говорил о том, что хотел бы видеть своим преемником младшего сына Николая.

"Якобы общественное объединение "Белая Русь" создавалась под будущего президента, и что этим президентом будет мой старший сын. Я уже сказал: младший сын будет президентом", - сказал Лукашенко-старший лет 10 лет назад.

С тех пор белорусы пристально следят за Колей – благо тот регулярно сопровождает отца, и скрыть это невозможно. Беда в том, что, согласно действующей белорусской Конституции, баллотироваться в президенты можно достигнув 35-летнего возраста. А Николю Лукашенко столько исполниться только в далеком 2039 году.

У Коли Лукашенко подрастает конкурент?

 
 
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Александр Лукашенко рассказал, хотят ли его сыновья повторить его карьеру.
 
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