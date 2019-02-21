Коля Лукашенко больше не преемник?



Фото: president.gov.by

По словам главы государства, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить. Однако этого он никому не пожелает.цитируетего пресс-служба.Ранее глава государства то ли в шутку то ли всерьез говорил о том, что хотел бы видеть своим преемником младшего сына Николая.- сказал Лукашенко-старший лет 10 лет назад.С тех пор белорусы пристально следят за Колей – благо тот регулярно сопровождает отца, и скрыть это невозможно. Беда в том, что, согласно действующей белорусской Конституции, баллотироваться в президенты можно достигнув 35-летнего возраста. Астолько исполниться только в далеком 2039 году.