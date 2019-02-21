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Коля Лукашенко больше не преемник?
Фото: president.gov.by
По словам главы государства, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить. Однако этого он никому не пожелает.
"Все мои сыновья президентами быть не хотят", — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.
Ранее глава государства то ли в шутку то ли всерьез говорил о том, что хотел бы видеть своим преемником младшего сына Николая.
"Якобы общественное объединение "Белая Русь" создавалась под будущего президента, и что этим президентом будет мой старший сын. Я уже сказал: младший сын будет президентом", - сказал Лукашенко-старший лет 10 лет назад.
С тех пор белорусы пристально следят за Колей – благо тот регулярно сопровождает отца, и скрыть это невозможно. Беда в том, что, согласно действующей белорусской Конституции, баллотироваться в президенты можно достигнув 35-летнего возраста. А Николю Лукашенко столько исполниться только в далеком 2039 году.
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Александр Лукашенко рассказал, хотят ли его сыновья повторить его карьеру.
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