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Дядя зарезал племянника за то, что он включил неинтересное кино

22.02.2019 16:55 — Разное | UDF  
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Фото: sk.gov.by
Прокуратура Вилейского района направила в суд уголовное дело по факту убийства 28-летнего мужчины. В совершении преступления обвиняется его 55-летний дядя.

Случай произошел 11 ноября в бытовом вагончике возле одного из домов деревни Карповичи.

Прокурор Вилейского района Вадим Шукринов рассказал kraj.by:

— Согласно результатам предварительного расследования 55-летний житель Вилейского района и его 28-летний племянник в вагончике распивали спиртные напитки. В процессе распития племянник на проигрывателе DVD включил фильм, который не понравился родственнику. Возникла ссора, и дядя взялся за нож. Он нанес потерпевшему не менее четырех ударов в грудь. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть была быстрой.

Установлено, что конфликты между дядей и племянником происходили и раньше.

 
 
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Прокуратура Вилейского района направила в суд уголовное дело по факту убийства 28-летнего мужчины.
 
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