В Лас-Вегасе бушует самый мощный за последние 80 лет снегопад

Новости США. В американском Лас-Вегасе бушует самый мощный за последние 80 лет снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода уже доставила много проблем: в городе наблюдаются перебои с электроснабжением, на трассах – десятки аварий.

Местных жителей призывают не ставить машины под деревьями и повременить с поездками на автотранспорте. Снежная буря бушует сейчас во многих штатах. Накануне в США из-за непогоды отменили более 2 тысяч авиарейсов.







