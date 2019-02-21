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В Лас-Вегасе бушует самый мощный за последние 80 лет снегопад

22.02.2019 17:37 — Разное | СТВ  
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Новости США. В американском Лас-Вегасе бушует самый мощный за последние 80 лет снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода уже доставила много проблем: в городе наблюдаются перебои с электроснабжением, на трассах – десятки аварий.

Местных жителей призывают не ставить машины под деревьями и повременить с поездками на автотранспорте. Снежная буря бушует сейчас во многих штатах. Накануне в США из-за непогоды отменили более 2 тысяч авиарейсов.

В Лас-Вегасе бушует самый мощный за последние 80 лет снегопад

В Лас-Вегасе бушует самый мощный за последние 80 лет снегопад
 
 
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Новости США. В американском Лас-Вегасе бушует самый мощный за последние 80 лет снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода уже доставила много...
 
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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