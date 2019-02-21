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В Лас-Вегасе бушует самый мощный за последние 80 лет снегопад
Новости США. В американском Лас-Вегасе бушует самый мощный за последние 80 лет снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода уже доставила много проблем: в городе наблюдаются перебои с электроснабжением, на трассах – десятки аварий.
Местных жителей призывают не ставить машины под деревьями и повременить с поездками на автотранспорте. Снежная буря бушует сейчас во многих штатах. Накануне в США из-за непогоды отменили более 2 тысяч авиарейсов.
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Новости США. В американском Лас-Вегасе бушует самый мощный за последние 80 лет снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода уже доставила много...
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