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Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»
Новости Беларуси. Впервые на телеэкране спортивный блокбастер о триумфе советского баскетбола. Нашумевший фильм «Движение вверх», основанный на реальных событиях, 23 февраля увидят зрители телеканала «РТР-Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Картина рассказывает, как создавалась легендарная советская сборная и через какие испытания прошли баскетболисты, чтобы на Мюнхенской Олимпиаде 72-го года впервые за 36 лет вырвать золото у непобедимых американцев.
Киношедевр собрал блестящий актерский состав: Владимир Машков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова.
Большая часть баскетбольной сборной – профессиональные спортсмены и в жизни. Так, одну из ролей сыграл актер из Беларуси Егор Климович – в прошлом баскетболист и, к слову, наш коллега. На телеканале СТВ работал режиссером, видеоинженером и спортивным журналистом. Именно в его исполнении зрители увидели самый зрелищный трюк в фильме – слэм-данк.
Егор Климович, актер, режиссер:
Это был невероятный проект с точки зрения подготовки. Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет, чтобы выверить каждый эпизод, каждый баскетбольный трюк. Для меня это очень важный проект, потому что в прошлом я занимался профессионально баскетболом. И это одна из причин, почему я попал в этот проект.
Спортивная драма от создателей «Легенды № 17» и «Экипажа» отметилась оглушительным успехом в кинопрокате, побив все рекорды. Фильм стал самым кассовым в истории российского кинематографа, его посмотрели 12 миллионов зрителей.
Телепремьера вдохновляющей истории состоится 23 февраля в 22.00 на телеканале «РТР-Беларусь».
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
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Новости Беларуси. Впервые на телеэкране спортивный блокбастер о триумфе советского баскетбола. Нашумевший фильм «Движение вверх», основанный на реальных...
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