ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»

22.02.2019 17:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Впервые на телеэкране спортивный блокбастер о триумфе советского баскетбола. Нашумевший фильм «Движение вверх», основанный на реальных событиях, 23 февраля увидят зрители телеканала «РТР-Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина рассказывает, как создавалась легендарная советская сборная и через какие испытания прошли баскетболисты, чтобы на Мюнхенской Олимпиаде 72-го года впервые за 36 лет вырвать золото у непобедимых американцев.

Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»

Киношедевр собрал блестящий актерский состав: Владимир Машков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова.

Большая часть баскетбольной сборной – профессиональные спортсмены и в жизни. Так, одну из ролей сыграл актер из Беларуси Егор Климович – в прошлом баскетболист и, к слову, наш коллега. На телеканале СТВ работал режиссером, видеоинженером и спортивным журналистом. Именно в его исполнении зрители увидели самый зрелищный трюк в фильме – слэм-данк.

Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»

Егор Климович, актер, режиссер:
Привет, родной Минск! Привет, родное тэлебачанне, где я начинал свою карьеру. Передаю привет из солнечного Лос-Анджелеса. Хочу сказать, что для меня огромная радость, что 23 февраля на нашем телеканале состоится телевизионная премьера фильма «Движение вверх».

Это был невероятный проект с точки зрения подготовки. Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет, чтобы выверить каждый эпизод, каждый баскетбольный трюк. Для меня это очень важный проект, потому что в прошлом я занимался профессионально баскетболом. И это одна из причин, почему я попал в этот проект.

Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»

Спортивная драма от создателей «Легенды № 17» и «Экипажа» отметилась оглушительным успехом в кинопрокате, побив все рекорды. Фильм стал самым кассовым в истории российского кинематографа, его посмотрели 12 миллионов зрителей.

Телепремьера вдохновляющей истории состоится 23 февраля в 22.00 на телеканале «РТР-Беларусь».

Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»
Актёр из фильма «Движение вверх»: «Мы целый год провели, репетируя весь этот баскетбольный балет»
Фото. Кадры из фильма «Движение вверх»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Впервые на телеэкране спортивный блокбастер о триумфе советского баскетбола. Нашумевший фильм «Движение вверх», основанный на реальных...
 
Новости дня
Новости разные
 
За здоровый образ жизни медикам из Гродно будут выдавать премии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика