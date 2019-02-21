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Матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига): заглянули в раздевалки игроков и узнали, что покупают фанаты
Желающих посетить матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига) в Латвии было настолько много, что клубу пришлось организовывать не один, как планировалось, а целых два автобуса с фанатами. Разумеется, помимо матча, наши ребята отправились изучать и достопримечательности Риги, рассказали в программе
Тем не менее, перед КХЛ-овским матчем определённый апгрейд мастерами «Арены Рига» лёд, всё-таки, прошёл. Место динамовцами уже обкатанное, поэтому в этом году локацию менять не стали. Однако, по сравнению с прошлогодним поединком одно весомое отличие всё же есть – на этот раз поединок проходил при искусственном освещении.
Янис Степитис, руководитель пресс-службы ХК «Динамо» (Рига):
Тем не менее, куда больше сложностей вызвали трибуны. С виду абсолютно лёгкая конструкция, места стоячие (и это понятно – на холоде много не посидишь), но под зрительскими секторами настоящие лабиринты.
В то же время не менее запутанные дороги связывают ледовую площадку и импровизированные раздевалки. В одну из которых мы, кстати, пока никто не видит, успели заглянуть.
Однако нужно отметить, что здесь достаточно тепло и ребятам будет комфортно. А пока хоккеисты готовятся к матчу, болельщики близ стадиона уж точно не скучают. Одни согреваются в отапливаемых палатках с различными активностями, а другие не мёрзнут и на улице. Ведь со сцены зажигают кавер-бенды.
Пусто здесь не бывает, а среди покупателей минчан ещё больше, чем рижан.
Болельщица:
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Матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига): заглянули в раздевалки игроков и узнали, что покупают фанаты
Желающих посетить матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига) в Латвии было настолько много, что клубу пришлось организовывать не один, как планировалось, а целых...
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