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Матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига): заглянули в раздевалки игроков и узнали, что покупают фанаты

22.02.2019 17:25 — Разное | СТВ  
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Желающих посетить матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига) в Латвии было настолько много, что клубу пришлось организовывать не один, как планировалось, а целых два автобуса с фанатами. Разумеется, помимо матча, наши ребята отправились изучать и достопримечательности Риги, рассказали в программе «Специальный репортаж»

Подготовка площадки началась ещё за месяц. Хотя сама хоккейная коробка существует здесь почти круглогодично (в любой другой день все желающие могут прийти сюда и погонять шайбу).

Матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига): заглянули в раздевалки игроков и узнали, что покупают фанаты

Тем не менее, перед КХЛ-овским матчем определённый апгрейд мастерами «Арены Рига» лёд, всё-таки, прошёл. Место динамовцами уже обкатанное, поэтому в этом году локацию менять не стали. Однако, по сравнению с прошлогодним поединком одно весомое отличие всё же есть – на этот раз поединок проходил при искусственном освещении.

Матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига): заглянули в раздевалки игроков и узнали, что покупают фанаты

Янис Степитис, руководитель пресс-службы ХК «Динамо» (Рига):
Вчера была тренировка днём, Минск тренировался попозже, уже были сумерки, вечер, уже темно. «Динамо» (Рига) тренировалось днём, когда было солнце, было труднее, потому что искусственное освещение пропорционально разделено и нормально освещает всю площадку.

А тогда с одной стороны, вообще, невозможно вратарю было что-то поймать, потому что солнце светило в глаза и он практически ничего не видел. Так что свет здесь поставлен так, чтобы не было никаких проблем.

Тем не менее, куда больше сложностей вызвали трибуны. С виду абсолютно лёгкая конструкция, места стоячие (и это понятно – на холоде много не посидишь), но под зрительскими секторами настоящие лабиринты.

Матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига): заглянули в раздевалки игроков и узнали, что покупают фанаты

В то же время не менее запутанные дороги связывают ледовую площадку и импровизированные раздевалки. В одну из которых мы, кстати, пока никто не видит, успели заглянуть.

Матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига): заглянули в раздевалки игроков и узнали, что покупают фанаты

Вот в таком импровизированном вагончике и базируется раздевалка хоккейного клуба «Динамо-Минск». Конечно, места здесь очень немного, особенно для 22 хоккеистов.

Матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига): заглянули в раздевалки игроков и узнали, что покупают фанаты

Однако нужно отметить, что здесь достаточно тепло и ребятам будет комфортно. А пока хоккеисты готовятся к матчу, болельщики близ стадиона уж точно не скучают. Одни согреваются в отапливаемых палатках с различными активностями, а другие не мёрзнут и на улице. Ведь со сцены зажигают кавер-бенды.

Но истинных фанатов со стажем до матча интересует лишь одна точка возле стадиона – импровизированный динамовский фан-шоп.

Матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига): заглянули в раздевалки игроков и узнали, что покупают фанаты

Матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига): заглянули в раздевалки игроков и узнали, что покупают фанаты

Пусто здесь не бывает, а среди покупателей минчан ещё больше, чем рижан.

Болельщица:
Большинство болельщиков коллекционируют хоккейную атрибутику. В общем-то много заказов: кому что купить, по списку. Купили шайбы, программки и значки «Зимней классики». На что не пойдёшь ради такого экземпляра в коллекции.

Матч между «Динамо-Минск» и «Динамо» (Рига): заглянули в раздевалки игроков и узнали, что покупают фанаты
 
Теги: Минск
 
 
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