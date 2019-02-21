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Александр Лукашенко, посещая Военную академию: «Мы – сторонники миролюбивой политики»

22.02.2019 17:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время встречи с курсантами, слушателями и преподавательским составом Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, посещая Военную академию: «Мы – сторонники миролюбивой политики»

В преддверии Дня защитников Отечества глава государства ознакомился с ходом подготовки специалистов новейшего профиля в элитном вузе страны. Президенту, в частности, показали, как обучают военнослужащих IT-роты. Был набран первый состав призывников в этой специализации. Тем самым академия начала новую страницу в истории инновационного развития Вооруженных Сил. В задачи айтишников входит как программирование, так и математическое обоснование проектов для армии и отечественного военпрома.

Александр Лукашенко, посещая Военную академию: «Мы – сторонники миролюбивой политики»

Во время посещения главой государства вуза озвучен и ряд других вопросов, связанных с обороной и внешней политикой Беларуси.

«Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики». Александр Лукашенко посещает Военную академию

У участников встречи была возможность задать Президенту свои вопросы.

Одним из первых прозвучал вопрос о возможных последствиях для Беларуси выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Александр Лукашенко, посещая Военную академию: «Мы – сторонники миролюбивой политики»

Александр Лукашенко, посещая Военную академию: «Мы – сторонники миролюбивой политики»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта катастрофа, особенно для нас. Эти ракеты… Некоторые в России говорят: это, прежде всего, против Китая, потому что у Китая больше всего этих ракет. Конечно, этими ракетами через Тихий океан не запустишь и удар по Америке не нанесешь. Американцы переживают, прежде всего, за своих союзников в Окенавии, районе Тихого океана. Это Корея, Япония и свои базы американские, которые там созданы.

Китайцы имеют, наверное, больше, чем россияне и американцы, этих ракет, но в договоре не участвуют якобы против этого. Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом: сорвали этот договор и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо вместе с Россией будет думать об ответных мерах, от этого никуда не денешься, если это произойдет. А еще хуже будет, если эти ракеты будут размещены, не дай Бог, гипотетически пока на территории Украины.

Поэтому мой ответ на твой вопрос однозначен: я категорически против. Мы – сторонники миролюбивой политики. Нам не нужны разборки этих крупных государств, от которых в результате этих разборок мы всегда, исходя из истории, страдали. Поэтому нам не надо это бойня, не нужна драка, особенно сейчас вокруг Договора о ракетах средней и малой дальности.

Кроме того, Александр Лукашенко ознакомился с созданным в академии залом военной истории. Особое внимание в экспозиции уделено военным битвам, сражениям, операциям, которые проходили на нашей земле либо с участием белорусов.

«Историю пытались ломать, переписывать, крошить». Президент Беларуси, посещая зал военной истории Военной академии

Александр Лукашенко, посещая Военную академию: «Мы – сторонники миролюбивой политики»

Александр Лукашенко, посещая Военную академию: «Мы – сторонники миролюбивой политики»

Александр Лукашенко, посещая Военную академию: «Мы – сторонники миролюбивой политики»

Александр Лукашенко, посещая Военную академию: «Мы – сторонники миролюбивой политики»

Александр Лукашенко, посещая Военную академию: «Мы – сторонники миролюбивой политики»
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время встречи с курсантами,...
 
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