Президент пригрозил хоккеистам зарплатой в 500 долларов





По мнению главы государства, на хоккеистов уже истратили миллионы долларов, а отдачи нет.

«Мы миллионы долларов растратили, и где они сейчас? «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал — будут банкротами. За что платить?», — задался вопросом президент во время посещения Военной академии, передает его пресс-служба.

«Выиграли - все рассчитываем, отдаем. Проиграли - 500 долларов», - сказал Александр Лукашенко.