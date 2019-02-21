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Президент пригрозил хоккеистам зарплатой в 500 долларов
22.02.2019 17:12 — Разное | Ежедневник
По мнению главы государства, на хоккеистов уже истратили миллионы долларов, а отдачи нет.
«Мы миллионы долларов растратили, и где они сейчас? «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал — будут банкротами. За что платить?», — задался вопросом президент во время посещения Военной академии, передает его пресс-служба.
«Выиграли - все рассчитываем, отдаем. Проиграли - 500 долларов», - сказал Александр Лукашенко.
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По мнению главы государства, на хоккеистов уже истратили миллионы долларов, а отдачи нет.
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