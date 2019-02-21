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В Минске начали продавать знаменитые молодеченские бургеры

22.02.2019 17:06 — Разное | KYKY  
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Легендарные латиноамериканские бургеры Sabroso, которые магнитом притягивали беларусов со всех уголков страны в Молодечно, где они появились изначально, теперь окажутся в Минске, в «Гастродворе». Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте Sabroso.



Жеан Франко Витриаго, повар из Венесуэлы, уже, кстати, открывал точку Sabroso в Минске, только не с бургерами, а с хот-догами. Но реальный спрос минчан, видимо, отличился от запланированного, поэтому ее закрыли к началу сентября.

Сейчас же новая точка существует в тестовом режиме. Работу она будет начинать с 15:30, а над временем закрытия администрация еще думает, «изучает обстановку во дворе». В будние дни, возможно, она закроется в 21.00- 22.00, а выходные – в 23.00-24.00, но это не точно.



Тем временем беларусы рады неимоверно. Так, пользователи сети пишут комментарии «красавичк», «жара конкретная» и «если ты не едешь в Молодечно – Молодечно едет к тебе». И «спасибо за перчатки». А дальше – больше. Вполне вероятно, в этот раз бизнес окажется более прибыльным и точка останется насовсем. 

 
Теги: Минск
 
 
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Легендарные латиноамериканские бургеры Sabroso, которые магнитом притягивали беларусов со всех уголков страны в Молодечно, где они появились изначально, теперь...
 
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