Тени убитых предков. Что стоит за дипломатическим скандалом между Израилем и Польшей









Фокус разбирался, что стало причиной скандального заявления премьер-министра Беньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во время войны и почему польские власти отбрасывают все обвинения в связях с Третьим рейхом разбирался, что стало причиной скандального заявления премьер-министра Беньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во время войны и почему польские власти отбрасывают все обвинения в связях с Третьим рейхом





Начало скандалу положил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который участвовал в конференции по Ближнему Востоку, проходившей в Варшаве, но выкроил время для посещения Музея истории польских евреев. Напомнив о еврейском восстании в Варшавском гетто 1943 года, он отметил, что никто тогда не пришел ему на помощь, и добавил при этом, что сейчас уровень антисемитизма в Восточной Европе ниже, чем в Западной Европе.





Из публикаций в израильской прессе следует, что Нетаньяху также говорил сопровождающим его журналистам о фактах сотрудничества поляков с нацистами. А Jerusalem Post, в частности, делает вывод, что израильский премьер обвинил в сотрудничестве с нацистами весь польский народ.





Негативная реакция со стороны польских властей последовала незамедлительно. Президент Польши Анджей Дуда предупредил, что если Нетаньяху выразился именно так, как передают СМИ, то есть смысл перенести запланированное в Израиле выездное заседание Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в президентскую резиденцию Замечек на территории Польши.





Дело в том, что в январе текущего года Нетаньяху пригласил лидеров стран-участниц Вышеградской четверки провести заседание на территории его страны и призвал содействовать укреплению связей Евросоюза и Израиля.





Дальше – больше. Под угрозой оказался визит премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Иерусалим. Израильский посол Анна Азари была вызвана для консультаций в министерство иностранных дел Польши.





Официальные лица Израиля и Польши не первый раз уделяют внимание теме исторической справедливости, что всегда порождает споры.









В 2018 году польский сейм, в котором доминирует консервативная партия "Право и справедливость", принял поправки к закону об Институте национальной памяти, предусматривающие уголовную ответственность (лишение свободы до трех лет) за обвинения Польши в преступлениях времен Холокоста, в сотрудничестве с нацистской Германией, в военных преступлениях, преступлениях против человечности.





Израильские политики внимательно следят за отношением к Холокосту в других странах. Бывший министр обороны Израиля и лидер оппозиционной партии "Наш Дом Израиль" Авигдор Либерман, лидер "Конференции европейских раввинов" Пинхас Гольдшмидт осудили марш свыше двух тысяч венгерских ультраправых.





9 февраля они прошли по улицам Будапешта, чтобы почтить память солдат, членов национал-социалистической "Партии скрещенных стрел" Ференца Салаши, погибших в годы Второй мировой войны. По мнению Израиля, такие акции пугают венгерских евреев.





"Я присутствовала на брифинге премьера, и он не сказал, что польский народ сотрудничал с нацистами, а только указал, что ни один человек не предстал перед судом за упоминание о тех поляках, которые с ними сотрудничали", – утверждает посол Израиля в Польше Анна Азари.





Мрачное прошлое





Какие бы законы ни принимала Польша, и какая бы точка зрения ни преобладала в польском обществе по поводу Холокоста, любой вооруженный конфликт не обходится без военных преступлений, преступлений против человечности, включая этнические чистки. Так было и в Польше во время Второй мировой войны.





В годы немецко-фашистской оккупации страна превратилась в конвейер смерти. Нацисты создали в Польше концлагеря Треблинка, Освенцим, Собибор, Белжец, в которых погибло 2,8 млн из 3,2 млн польских евреев – самой многочисленной общины в Европе.





В эти лагеря смерти приходили эшелоны с евреями из других государств. К самим полякам немцы относились как к людям второго сорта, отрицали их этническую самодостаточность, считали их расово-неполноценными потомками германцев, которые в силу обстоятельств, стали говорить на славянском языке.





Гитлеровцы ликвидировали польскую государственность и создали на территории страны подконтрольное генерал-губернаторство.





В Польше существовало движение сопротивления в виде Армии Крайовой – вооруженного формирования, которое удалось сколотить из остатков разгромленной немцами польской армии, добровольцев при поддержке правительства Польши в изгнании, а также социалистов-партизан и подпольщиков из Гвардии Людовой, которые тесно взаимодействовали с партизанским движением СССР.





Как и в большинстве стран, находившихся под немецкой оккупацией, в Польше не обошлось без отдельных групп населения, которые сотрудничали с нацистами. По неофициальной информации, некоторые поляки в качестве добровольцев служили созданных немцами вооружённых формирований, выполняли функции полиции, а также информаторов и помогали оккупантам выслеживать евреев, охранять их гетто в городах Польши.









Однако, такая тенденция была характерна для многих европейских стран, находившихся под немецкой оккупацией, включая Францию, СССР, страны Северной Европы.





Как утверждает американский историк Ян Томаш Гросс, поляки виновны в убийствах тысячи евреев во время погрома в Едвабне в июле 1941-го. До 1941 года этот населенный пункт находился в составе СССР, после присоединения территории Восточной Польши осенью 1939-го, согласно пакту Молотова-Риббентропа.





Польский историк Томаш Стшембош пишет, что поляки, оказавшиеся в Советском Союзе, не доверяли местным евреям, которые активно сотрудничали с советской властью, вступали в компартию и несли службу в вооруженных формированиях.





Тупиковый вариант





Варшава сильно рискует, пытаясь ввести уголовную ответственность за обвинения в сотрудничестве с нацистами и отрицать исторические факты. Поляки не единственные, кто был замечен в коллаборационизме с нацистами.





Достаточно вспомнить Русскую освободительную армию советского генерала Андрея Власова, численностью 130 тыс. человек или дивизию СС "Галичина", в которой служило от 15 тыс. до 22 тыс. военнослужащих. Отвергая обвинения Нетаньяху, польские власти ставят в вину украинцам преступления против поляков в годы Второй мировой войны.





Президент Дуда требует от Верховной Рады отменить закон, признающий воинов ОУН и УПА борцами за независимость Украины. Сейм называет Волынскую резню 1943 года геноцидом поляков.





В Польше принято считать, что украинцы в ответе за смерть 100 тыс. поляков, убитых в результате этнических чисток, в то время как наши историки придерживаются мнения о том, что насилие было обоюдным.





В 2018 году сейм внес поправки в закон об Институте национальной памяти, в которых говорится, что "преступлениями украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничающих с германским Третьим рейхом, является также участие в уничтожении еврейского населения и геноцид граждан Польской Республики в районах Волыни и Восточной Малопольши (украинские территории – нынешние Тернопольская, Ивано-Франковская и Львовская области)".





В январе 2019-го Конституционный суд Польши по инициативе президента Дуды отменил данные поправки.





Каждому народу найдется в чем-то обвинить другую нацию, если окунуться в историю. Складывается впечатление, что Израиль и Польша намеренно ворошат прошлое, но не ради поиска исторической справедливости, а по другим, насущным причинам.









Денежный вопрос





Отвергая обвинения Нетаньяху, польские власти ставят в вину украинцам преступления против поляков в годы Второй мировой войны





Официальная Варшава отрицает всякое отношение поляков к Холокосту, концлагерям и нацизму, чтобы избежать материальной ответственности перед израильтянами.





Дело в том, что в отношениях Польши и Израиля существует проблемный вопрос возвращения имущества жертвам Холокоста и членам их семей. Как пишет израильская газета Haaretz, по состоянию на 1938 год на территории Польши находилась четверть собственности всех европейских евреев на сумму $3 млрд (около €55 млрд по курсу 2019 года. – Фокус).





Люди потеряли все, спасаясь бегством от террора нацистов или оказавшись в концлагерях. После окончания Второй мировой войны крупная частная собственность была национализирована польскими коммунистами, а мелкая – присвоена отдельными гражданами. К решению вопроса реституции подключилась "Всемирная еврейская организация по вопросам реституции".





Однако за 74 года с конца Второй мировой войны, евреям удалось вернуть только 2% от общей суммы потерянного имущества. Польские власти отказывают в возмещении убытков наследникам, перекладывая вину за Холокост и его материальные последствия на нацистскую Германию.





Варшава, в свою очередь, требует от Берлина выплаты $850 млрд в качестве репараций за преступления во время Второй мировой войны. Сейм Польши разработал законопроект, согласно которому собственность евреев, у которых нет прямых наследников, подлежит национализации. В феврале 2018 года польское правительство передало документ на рассмотрение в министерство юстиции.





Председатель операционного отдела Всемирной еврейской организации по вопросам реституции Гидеон Тэйлор призвал Польшу как можно скорее одобрить закон и выразил обеспокоенность задержкой его принятия. Израиль заручился поддержкой США в этом щекотливом вопросе.





Президент Дональд Трамп подписал закон о возвращении имущества жертвам Холокоста и их наследникам. 13 февраля во время визита в Польшу госсекретарь США Майк Помпео призвал власти страны принять законодательство о реституции частной собственности для тех, кто потерял имущество в годы Холокоста.





Возможно, Нетаньяху вспомнил о сотрудничестве поляков с нацистами, чтобы подкрепить заявление Помпео и создать информационный повод для давления Всемирной еврейской организации по вопросам реституции на власти Польши.









Предвыборный ход





Не стоит исключать того, что риторика Нетаньяху связана с подготовкой к досрочным парламентским выборам в апреле 2019 года. Израильский премьер пытается таким образом повысить свой рейтинг, представ в глазах избирателей защитником народа всей страны.





Память о Холокосте объединяет большинство евреев, независимо от политических симпатий. Поводом для распада правящей коалиции во главе с консервативной партией "Ликуд" во главе с Нетаньяху стала отставка министра обороны Авигдора Либермана в ноябре 2018-го после неудачного голосования за законопроект об обязательной службе в армии для ортодоксальных иудеев.





Складывается впечатление, что Израиль и Польша намеренно ворошат прошлое, но не ради поиска исторической справедливости, а по другим, насущным причинам





Главными соперниками Нетаньяху на предстоящих выборах являются партии "Наш Дом Израиль" Авигдора Либермана, "Хосэн Ле Исраэль" бывшего начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Бени Ганца.





С помощью дипломатического скандала, Нетаньяху может отвлечь общественность от критики в свой адрес. Значительное количество израильтян не поддержали решение премьера об отказе проводить наземную операцию в Секторе Газа в ответ на обстрелы городов Ашдот и Сдерот на юге Израиля террористической организацией Хамас.





Светские евреи не одобряют увеличение расходов правительства на содержание ортодоксальных евреев (харедим), которые в большинстве своем не работают, не служат в армии и посвящают свою жизнь изучению Торы. Генпрокурор Авичай Манделблита проводит расследование о причастности Нетаньяху к коррупции и о фактах превышения должностных полномочий.





Глава израильского правительства подозревается во взяточничестве, налоговых махинациях, в ограничении свободы прессы и манипуляциях с общественным мнением, в растрате членами его семьи $100 тыс. государственных средств.