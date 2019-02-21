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"Все мои сыновья президентами быть не хотят". Лукашенко никому не желает быть президентом

22.02.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Лукашенко заявляет, что "никому не пожелает" жизни президента, а его сыновья президентами быть не хотят.

"Все мои сыновья президентами быть не хотят", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии. 

По его словам, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает.

Лукашенко также говорит, что предпочитает отдыхать от работы с помощью смены обстановки. "Это не поехать куда-то на море. Или вот я в горах был. Я уже на третий день волком вою. Я дома лучше всего отдыхаю. В этом мне помогает спорт, встречи с людьми. Это помогает в этой напряженной кутерьме работать", - объясняет он.


"Вы несколько преувеличиваете то, что тут мы, президенты, такие герои, вертимся и крутимся день и ночь", - сказал Лукашенко. 

"Вертеться и крутиться у меня есть кому: что касается военной сферы - министр обороны, целый Генеральный штаб. Глава Администрации составляет график ежедневной работы президента, если надо с какими-то проблемами разобраться, то и на субботу, и на воскресенье. Я знаю, что должен его выполнять", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

 
 
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Лукашенко заявляет, что "никому не пожелает" жизни президента, а его сыновья президентами быть не хотят.
 
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