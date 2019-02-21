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Увлекательная экскурсия на БЕЛАЗ

22.02.2019 — Разное | Единство  
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А учащиеся 1-5 классов Государственного учреждения образования «Средняя школа № 9 г.Борисова» 14 февраля 2019 года в рамках экскурсии на завод карьерных самосвалов в Жодино это сделали! 

Они  погрузились в мир гигантской техники, увидели машины, от звука двигателей которых содрогается земля в карьерах самых суровых и отдаленных точек планеты.  И  дотянулись до середины колеса самого большого в истории самосвала и поднялись в кабину легендарного БелАЗа.

Во время увлекательной экскурсии по заводу  познакомились с процессом создания уникальных карьерных самосвалов, а также  увидели своими глазами легендарную технику — карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъемностью от 90 до 450 тонн, посетили музей промышленной славы завода, который раскрыл самые сокровенные тайны БелАЗа.

Ольга Готто, заместитель директора по воспитательной работе Государственного учреждения образования «Средняя школа № 9 г.Борисова»

 
 
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