ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О мужчинах Беларуси в цифрах

22.02.2019 18:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Сколько в стране представителей сильного пола, где они живут и чем занимаются – все это в "мужском" обзоре Белстата ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В общей численности населения Беларуси на протяжении долгого времени удельный вес мужчин остается неизменным − 46,6%, отметили в Национальном статистическом комитете.

По предварительным данным, на начало 2019 года численность мужчин в республике составила 4416 тыс. человек.

В Белстате подчеркнули, что, как и ранее, три четверти мужского населения республики – горожане - 3425,8 тыс. человек (78%), каждый четвертый из них живет в Минске. В сельской местности проживают 990,2 тыс. человек (22%).

"Уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте высокий – 82%. Средний возраст занятых мужчин составляет 40,7 года. Каждый четвертый мужчина, занятый в экономике страны, – в возрасте 16 – 30 лет", - сообщили в Белстате. 

Там отметили, что преимущественно "мужскими" являются такие виды деятельности, как "строительство", "транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность", "сельское, лесное и рыбное хозяйство", "промышленность, информация и связь".

В 2018 году в брак вступили 60,7 тыс. мужчин. Создавать семьи мужчины предпочитают в возрасте 20 – 29 лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько в стране представителей сильного пола, где они живут и чем занимаются – все это в "мужском" обзоре Белстата ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автомобиль из кортежа президента Молдовы попал в аварию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика