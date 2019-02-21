О мужчинах Беларуси в цифрах

Сколько в стране представителей сильного пола, где они живут и чем занимаются – все это в "мужском" обзоре Белстата ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В общей численности населения Беларуси на протяжении долгого времени удельный вес мужчин остается неизменным − 46,6%, отметили в Национальном статистическом комитете.

По предварительным данным, на начало 2019 года численность мужчин в республике составила 4416 тыс. человек.

В Белстате подчеркнули, что, как и ранее, три четверти мужского населения республики – горожане - 3425,8 тыс. человек (78%), каждый четвертый из них живет в Минске. В сельской местности проживают 990,2 тыс. человек (22%).

"Уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте высокий – 82%. Средний возраст занятых мужчин составляет 40,7 года. Каждый четвертый мужчина, занятый в экономике страны, – в возрасте 16 – 30 лет", - сообщили в Белстате.

Там отметили, что преимущественно "мужскими" являются такие виды деятельности, как "строительство", "транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность", "сельское, лесное и рыбное хозяйство", "промышленность, информация и связь".

В 2018 году в брак вступили 60,7 тыс. мужчин. Создавать семьи мужчины предпочитают в возрасте 20 – 29 лет.