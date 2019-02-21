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Банк развития увеличил чистую прибыль в 2018 году на 2,6%

22.02.2019 18:00 — Разное | Интерфакс  
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Чистая прибыль ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в 2018 году составила Br189 млн против Br184,26 млн в 2017 году, сообщается в материалах банка.

Таким образом, чистая прибыль Банка развития в 2018 году выросла на 2,6%.

В банке также отмечают, что портфель инвесткредитов в прошлом году вырос на 20% до Br4,3 млрд. Объем выданных банком кредитов на поддержку экспорта превысил в 2018 году Br660 млн, увеличившись в 1,6 раза. Объем целевого финансирования малого и среднего бизнеса вырос на 65% и превысил Br200 млн.

В 2018 году Банк развития продолжал выполнять роль управляющего средствами семейного капитала.  Общая сумма средств семейного капитала, находящаяся в управлении банка за год выросла на 36,5% и составила на начало 2019 года более $636 млн.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" создано в 2011 году в соответствии с указом президента для повышения надежности финансово-кредитной системы страны и экономического развития государства. Банк финансирует проекты, включенные в государственные программы, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта, участвует в программе развития малого бизнеса. Акционерами БРРБ являются правительство Беларуси (95,47%), ОАО "Беларуськалий" (4,5%), Национальный банк (0,014%).

 
 
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Чистая прибыль ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в 2018 году составила Br189 млн против Br184,26 млн в 2017 году, сообщается в материалах банка. Таким образом, чистая...
 
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Полымя
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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