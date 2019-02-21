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Автомобиль из кортежа президента Молдовы попал в аварию
Один из автомобилей, которые обеспечивают безопасность кортежа президента Молдовы, попал в аварию, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы президента Кармена Стерпу.
По ее словам, авария произошла на трассе Кишинев-Леушены в пятницу, во время служебной поездки.
"Первые расследования аварии показывают, что она была спровоцирована водителем, который двигался на встречу. Он вышел на обгон, не учитывая метеорологические условия (в пятницу в Молдове идет мокрый снег - "ИФ"), а также мокрую и скользкую дорогу", - отметила руководитель пресс-службы.
Она подчеркнула, что "в результате аварии никто не пострадал". "Полиция проводит расследование, после чего объявит о своих выводах", - сказала К.Стерпу.
Как уже сообщал "Интерфакс", 9 сентября прошлого года произошла серьезная авария с участием двух автомобилей из кортежа президента. "Мерседес", в котором находился президент Игорь Додон, перевернулся, в аварии также пострадал и джип охраны. И.Додон назвал аварию "странной", а депутаты из пропрезидентской Партии социалистов написали тогда в социальных сетях, что авария была "преднамеренным покушением на жизнь президента".
И.Додон сообщил недавно журналистам, что навестил семью водителя, оказал ей материальную помощь, и не имеет претензий к Дмитрию Препелицэ. В январе суд оштрафовал водителя на 20 тыс. леев (одна тысяча евро) за нарушение правил дорожного движения.
Молдавские пользователи социальных сетей сообщили в пятницу, что И.Додон получил анонимное письмо о том, что после парламентских выборов готовится его убийство. На одном из интернет-ресурсов опубликовано сканированная копия письма. Пресс-служба президента подтвердила, что такое письмо получено, но администрация президента воздерживается от комментариев.
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Один из автомобилей, которые обеспечивают безопасность кортежа президента Молдовы, попал в аварию, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы президента...
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