Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", сообщили в комитете.

"Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - проинформировали в СК.

В ведомстве также сообщили, что к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

ОАО "Лидсельмаш" специализируется на производстве зерносушильных комплексов, а также выпускает навесную уборочную технику. Гендиректором предприятия является Юрий Вашкевич.