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Гендиректор "Лидсельмаша" обвиняется в хищении

22.02.2019 17:37 — Разное | Интерфакс  
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Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", сообщили в комитете.

"Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - проинформировали в СК.

В ведомстве также сообщили, что к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

ОАО "Лидсельмаш" специализируется на производстве зерносушильных комплексов, а также выпускает навесную уборочную технику. Гендиректором предприятия является Юрий Вашкевич.

 
 
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Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", сообщили в комитете. "Действия...
 
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