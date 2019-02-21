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Гендиректор "Лидсельмаша" обвиняется в хищении
Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", сообщили в комитете.
"Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - проинформировали в СК.
В ведомстве также сообщили, что к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
ОАО "Лидсельмаш" специализируется на производстве зерносушильных комплексов, а также выпускает навесную уборочную технику. Гендиректором предприятия является Юрий Вашкевич.
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Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш", сообщили в комитете. "Действия...
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