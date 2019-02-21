Самые безопасные новые автомобили по версии Euro NCAP

Эксперты Euro NCAP назвали самые безопасные новые автомобили. Оценка претендентов производилась во время тестов по четырем критериям: защита взрослых пассажиров, защита детей, защита пешеходов и эффективность работы систем активной безопасности.

Лидером в категории "небольшой семейный автомобиль" признан Mercedes A-класса. В частности, на тестах он показал 96% по безопасности пассажиров в случае аварии, а в список оснащения модели входят электронные помощники торможения, удержания в полосе и система контроля усталости водителя. Также в тройке лучших в этой категории оказались Ford Focus и Nissan Leaf.

Лучшим среди больших семейных автомобилей стал Audi A6, с 93% по показателю безопасности взрослых пассажиров и 85% - детей. В арсенале модели - система слежения за слепыми зонами и другие актуальные "ассистенты". "Серебро" получила Mazda 6, "бронза" - у Volvo V60.

Среди кроссоверов самым безопасным эксперты назвали BMW X5. Он способен, по оценке Euro NCAP, обеспечить уровень в 89% безопасности для взрослых пассажиров и 86% - для детей. Также специалисты высоко оценили Volkswagen Touareg и Jaguar I-Pace.