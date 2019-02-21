Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества, прошло в Вороновском районном центре культуры и народного творчества





Как отметила председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и защищать от врагов — в особом почете у земляков. Поэтому 23 февраля — это не только праздник военнослужащих, но и всех мужчин — настоящих патриотов своего Отечества. И пожелала всем нынешним и будущим защитникам Родины, ветеранам, воинам-интернационалистам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, стойкости и мужества, достойной жизни на мирной земле. К ее поздравлениям присоединились военный комиссар Вороновского района подполковник Александр Гайжевский, председатель районной организации Белорусский союз офицеров подполковник запаса Тадеуш Кузьмицкий, заместитель командира Лидского погранотряда по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник Олег Вашкевич и начальник отдела образования, заместитель председателя районной организации Белорусский союз женщин Валентина Люленко.







В торжественной обстановке Александр Юрьевич зачитал приказ Министерства обороны Республики Беларусь о присвоении очередного воинского звания и вручил погоны капитана А.В. Магазинщикову. А также вручил юбилейные медали «100 лет Вооруженным Силам Республики Беларусь» майору запаса А.Н. Радько, подполковнику в отставке В.З. Недзвецкому, наградил Грамотами за участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи, пропаганду престижа военной службы начальника РОЧС подполковника внутренней службы А.А. Тарамыну, первого заместителя начальника РОЧС майора внутренней службы Р.С. Стасюка и заместителя начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению РОЧС майора внутренней службы О.А Волосевича.



















































Отличительные нагрудные значки командирам отрядов «Юный друг пограничника» — Каролине Карпович из Вороновской школы, Никодиму Ненартовичу из Полецкишской, Вадиму Станишевскому из Дотишской, Юльяне Бартось из Клайшанской, Сергею Митулю из Беняконской, Денису Буйновскису из Конвелишского УПК, Антону Ульбину из Начского и Александре Пышинской из Заболотского вручил Олег Вашкевич.

С праздничным концертом выступили лучшие юные коллективы и артисты Вороновщины.

















































