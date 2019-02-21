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Иван Лавринович: «Нужно вникать в суть вопросов и помогать людям»

22.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел в Сморгони прямую телефонную линию  и прием граждан по личным вопросам. 
 
Иван Лавринович: «Нужно вникать в суть вопросов и помогать людям»
 
С просьбой благоустроить парк в микрорайоне Восточный, проложить там пешеходные дорожки обратилась жительница Сморгони.  Как пояснили районные службы, в ближайшее время в парке будут обследованы деревья и при необходимости наведен порядок. Запланировано обустройство пешеходных дорожек.
 
Житель микрорайона индивидуальной жилой застройки четвертый год живет в доме  на улице Урожайной, однако  там нет ни  стационарного телефона, ни интернета, ни кабельного телевидения. Как ему пояснили, оптоволоконные сети будут проведены в микрорайон, однако сделать это можно будет после того, как там введут в строй как минимум половину жилых домов. На сегодняшний день из 35 выделенных участков дома построены на четырех. Для установки в доме беспроводного телефона, подключения телевидения ZALA необходимо обратиться с заявлением в районное предприятие «Белтелеком». 
 
С просьбой сделать в деревне Корени остановку автобуса обратился один из ее жителей. Как он рассказал, в будние дни в 7.15 на этом автобусе дети могли бы подъезжать к городской школе.
 
Иван Лавринович: «Нужно вникать в суть вопросов и помогать людям»
 
– Дети – это святое, – подчеркнул  Иван Лавринович. – Все, что мы можем сделать для них, максимально будет сделано. Безопасность и комфорт детей должны быть в приоритете. 
 
Иван Лавринович поручил районным властям организовать остановку автобуса, если это необходимо, оборудовав посадочную площадку. 
 
Иван Лавринович: «Нужно вникать в суть вопросов и помогать людям»
 
Также будет изучена и рассмотрена в рамках закона просьба горожанина выделить небольшой участок земли,  на котором жители микрорайона готовы сами построить детскую спортивную площадку. 
 
Во время прямой линии был поднят вопрос ремонта дорог в районном центре. 
 
Иван Лавринович: «Нужно вникать в суть вопросов и помогать людям»
 
Как отметил Иван Лавринович, в рамках реализации инвестпрограммы выделены средства на реконструкцию в Сморгони центральных и примыкающих к ним улиц. Подсыпкой и грейдированием тех улиц, где это необходимо, занимается местное ЖКХ.
 
Ряд жителей Сморгони выразили желание лично встретиться с помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Гродненской области во время выездного приема граждан.
 
Жительница деревни Андреевцы не удовлетворена качеством воды, в том числе в колодце во дворе. Иван Лавринович поручил соответствующим районным службам, а также руководству сельхозпредприятия, животноводческий комплекс которого находится недалеко от поселения,  детально разобраться в этом вопросе. Учитывая то, что в этой деревне 28 человек уже пользуются центральным водопроводом, подключившись к нему за свой счет, женщине также предложена такая возможность. 
 
Иван Лавринович: «Нужно вникать в суть вопросов и помогать людям»
 
Местные власти готовы составить смету работ, выполнить их, предоставив жительнице деревни рассрочку погашения платежа.
 
Иван Лавринович: «Нужно вникать в суть вопросов и помогать людям»
 
Житель деревни Белая  обратился от имени односельчан, которые готовы провести газификацию своих домов, но не могут это сделать. Земли деревни попадают в санитарно-защитную  зону из-за захоронения там много лет назад больного животного.
 
Иван Лавринович: «Нужно вникать в суть вопросов и помогать людям»
 
Нарушить рамки охранной зоны по закону нельзя. Как вариант решения проблемы,  сельчанам предложено рассмотреть вопрос использования для отопления частных домовладений электроэнергии, о чем они получат подробные разъяснения.
Отвечая на вопросы, касающиеся благоустройства районного центра, Иван Лавринович подчеркнул: 
 
 В Сморгони в этом году будет проходить областной праздник «Дажынкi», будет благоустроен не только центр города, но и окраины. Может быть, асфальт мы не везде положим, на это нужны большие средства, но по возможности все дороги будут прогрейдированы. А в центре города тротуары, дорожное полотно будут ремонтироваться, укладываться асфальт. Соответствующим службам важно не только  рачительно распорядиться выделенными на эти цели средствами, но и учесть мнение жителей. Руководство области и района предпримет все меры, чтобы сделать максимально комфортными условия жизни людей.
 
Иван Лавринович: «Нужно вникать в суть вопросов и помогать людям»
 
Обращаясь к районным властям, Иван Лавринович подчеркнул:
 
– Если человек пришел на  личный прием или позвонил на прямую телефонную линию, отнеситесь к нему самым внимательным образом, постарайтесь по возможности встать на его сторону и сделать для него все возможное. Необходимо глубоко вникнуть в суть вопроса и по возможности помочь человеку. Только при таком отношении к людям будут взаимопонимание и доверие к власти. 
 
Иван Лавринович: «Нужно вникать в суть вопросов и помогать людям»
 
Обратившиеся на прямую телефонную линию и на личный прием помощника  Президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области получили ответы и разъяснения. Ряд вопросов будет изучен дополнительно.
 
СТОИТ ПОЧИТАТЬ
 
 
Фото Михаила ИСАЧЕНКО
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
 
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Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел в Сморгони прямую телефонную линию  и прием граждан по личным...
 
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