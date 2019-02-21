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В Солигорске задержаны «гастролёры», вскрывшие около 50 квартир по всей стране
22.02.2019 — Разное | Слуцк Город
Вчера сотрудники ГУУР МВД совместно с коллегами из Гродненской, Брестской, а также Минской областей при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» с поличным после совершения кражи из квартиры в Солигорске задержали двух участников международной преступной группы.
Изъятые орудия преступления, похищенное, признания задержанных, а также иные факторы дают основания утверждать, что указанные лица причастны к совершению около 50 квартирных краж путем отжима окон ПВХ,
Ареал криминальной деятельности распространялся на населенные пункты буквально всех областей страны. Больше всего «пострадали» Солигорск, Кобрин, Могилев и Гродно. Характер злодеяний, их цикличность позволяли сыщикам рассматривать версию, что это дело рук так называемых гастролеров.
Раскрытие серии данных преступлений находилось на личном контроле руководства милицейского ведомства. Была создана специальная группа, в состав которой вошли сотрудники ГУУР МВД и территориальных подразделений уголовного розыска страны. Проведен большой объем оперативно-розыскной, аналитической работы с целью установления причастных лиц.
Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации. Прибывали в Беларусь с территории Украины или России разным транспортом, в том числе общественным или взятым напрокат, а также пешком. Средствами связи не пользовались, для маскировки переодевались.
Следственными органами по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК Республики Беларусь (кража).
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Сотрудники ГУУР МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» с поличным после совершения кражи задержали двух участников международной преступной...
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