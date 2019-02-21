Владелец премиального «мерса» разбил подвеску на трассе Р23 в Слуцком районе. Теперь он пытается получить страховку





В этом Mercedes CL500 с точки зрения "начинки" есть практически все. Герой материала ABW Александр не пожалел на своего "железного коня" ни времени, ни денег. На вопрос "зачем?" он ответил: "Это для души, а значит, не жалко".

Так, двигатель объемом 5,5 л и мощностью 700 "лошадок" под капотом вкупе с черным матовым окрасом, спортивной тормозной системой, электроникой, уникальными дисками, которые в продаже на территории Беларуси мы так и не нашли, позволяют владельцу автомобиля называть свое детище эксклюзивным. Второго такого экземпляра, по крайней мере у нас в стране, вы не найдете.

Но езда по белорусским дорогам имела печальные последствия для породистого "немца" и его хозяина.





Александр: "Чуть больше месяца назад, 15 января, я ехал на своем Mercedes CL500 по дороге Р23 Минск - Микашевичи со стороны Слуцка. Качество этой трассы оставляет желать лучшего, поэтому двигался аккуратно, старался выбоины и ямки объезжать. Увы, избежать попадания в одну из них не удалось. Передним левым колесом я попал в одну из выбоин. Удар был сильный, но я решил продолжить движение. Вскоре на панели приборов загорелись датчики, сигнализирующие о серьезных проблемах с гидравлической подвеской автомобиля и системой удержания пассажира.

Я сразу понял, что причина поломки - недавний резкий удар колесом в выбоину на дороге. Пришлось вызывать ГАИ. Прибывший на место инспектор составил протокол осмотра автомобиля и сообщил о произошедшем в организацию, обслуживающую данный участок дороги. Этой организацией оказалось ДЭУ-64 Слуцка. Их представитель также прибыл на место. Состоялся осмотр участка дороги, в результате которого обнаружены повреждения дорожного полотна. Но ремонтники говорят, что эти повреждения не относятся к категории критической ямочности. Что интересно, накануне представители ДЭУ, по их словам, осматривали этот участок, все было хорошо. Мол, повреждения образовались в ночь на 15 января в результате возможного подмыва талыми водами. А пока оформляли ДТП, выбоины оперативно засыпали…"





АвтоКАСКО на дороги?

…С удивлением для себя я узнал, что у филиала ДЭУ-64 РУП "Минскавтодор-Центр" города Слуцка заключен договор добровольного страхования гражданской ответственности и расходов организаций, создающих повышенную опасность для окружающих. Это своеобразное АвтоКАСКО, только применительно к дорожному полотну. "Так и лучше", - подумал я. Инспектор ГАИ выдал мне справку для обращения в страховую компанию за возмещением ущерба, поскольку меня признали потерпевшим в ДТП.





Через пару дней я написал заявление в страховую компанию. К слову, полис добровольного страхования на дороги выглядит так:





Получение страхового возмещения казалось мне лишь делом времени, ведь страховым полисом были застрахованы все возможные риски. ГАИ проверку по факту ДТП тем временем прекратила, вынеся постановление о прекращении дела об административном правонарушении.

Оценить размер ущерба, учитывая особенности тюнинга Mercedes CL500, дело не простое, многие комплектующие в Беларуси не продаются, их может только поставить под заказ завод-изготовитель. Но к дилеру ООО "Автомобильный дом "Энергия ГмбХ" я, естественно, обратился. Предварительно определили такие повреждения:





Предварительная сумма ремонта сама по себе впечатляет. По всей видимости, впечатлила она и страховую компанию. Своим письмо в УГАИ УВД Минского облисполкома страховщик попросил провести проверку правомерности и объективности представления в Белгосстрах материалов ГАИ Слуцкого РОВД. Страховую компанию смутил тот факт, что в справке, выданной ГАИ на месте ДТП, в графе "Оставил место ДТП" стоит отметка "Нет". А по моим показаниям, после удара автомобилем о выбоину я проехал еще около 10 километров. Таким образом, я оставил место ДТП, по их мнению.

Милицейское ведомство по этому поводу ответило, что я как водитель действительно не указал конкретное место ДТП. А как его укажешь? Как понять, в какую именно выбоину попало колесо автомобиля, если эти выбоины кругом? Да и поломка проявила себя не сразу. Таким образом, по документам точное место ДТП определено не было. Состава административного правонарушения за оставление места ДТП в моих действиях не усмотрено. Постановление о прекращении административного процесса признано обоснованным. При таких обстоятельствах для разрешения возникших между мною и страховой компанией отношений следует руководствоваться копией процессуального решения, принятого ОГАИ Слуцкого РОВД. Все.

ДЭУ-64 тем временем также не согласилось с моими требованиями о причинении вреда состоянием дорожного полотна.





Из чего стало понятно, что до получения возмещения мне еще очень и очень далеко. Обратившись в Белгосстрах, я попросил провести дополнительный осмотр, касающийся состояния дисков автомобиля.





Как видите, левый диск имеет повреждения. И по заключению эксперта он подлежит замене".

Почему при таких незначительных повреждениях диск подлежит замене? Этим вопросом задались и мы, поэтому связались с оценщиком Сергеем Шахловичем, проводившим осмотр диска по поручению Белгосстраха:

"Да, я проводил оценку повреждений диска автомобиля Mercedes CL500. По моей оценке диск подлежит замене. Во-первых, диск из алюминия. Во-вторых, радиус диска равен 20. Такие диски просто не ремонтируются, с этим ничего не поделаешь. Поэтому только замена".

Александр: "По поводу дисков хочу пояснить. Это эксклюзивные диски, определить их стоимость в Беларуси невозможно, потому что они в стране просто не продаются. Вдобавок их нельзя купить поодиночке, только парой. Это направленные диски, они не являются взаимозаменяемыми, на них даже маркировка соответствующая есть. Попытался выяснить, за сколько их можно приобрести в России. Вышло, что похожая "бэушная" пара стоит около 3500 долларов США. И это плюс к стоимости ремонта, рекомендованного ООО "Автомобильный дом "Энергия ГмбХ". Хотя официальный дилер так и не ответил страховщику на вопрос, являются указанные ими неисправности результатом непосредственно ДТП или нет. В целом же по результатам проведенной проверки страховщик в выплате страхового возмещения мне отказал".





Из Правил добровольного страхования гражданской ответственности и расходов организаций, создающих повышенную опасность для окружающих, №77 Белгосстраха:

6. Страховым случаем является: - факт причинения страхователем (ответственным лицом) вреда жизни, здоровью, имуществу (в том числе окружающей среде) выгодоприобретателя в результате осуществления предусмотренной договором страхования деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих (в результате действия или бездействия), повлекший за собой предъявление обоснованных требований страхователю (ответственному лицу) о возмещении причиненного вреда…

В настоящее время Александр собирается обратиться в суд с иском о признании произошедшего ДТП (ГАИ квалифицировала этот инцидент именно так) страховым случаем и требованием выплаты страхового возмещения. Пытаясь разобраться в тонкостях этого дела, редакция ABW.BY столкнулась с тем, что у каждой из сторон оказалась своя правда, имеющая под собой правовые основания. С учетом противоречивости позиций сторон окончательную точку предстоит поставить суду. И чьи аргументы на чаше весов Фемиды - красавца Mercedes или белорусских дорог - окажутся увесистее, еще большой вопрос.

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