«Главный критерий оценки работы руководителя – обеспечение безопасности трудящихся», — Дмитрий Лакиза

Первый заместитель начальника Могилевского областного управления Министерства по ЧС РБ Дмитрий Лакиза напомнил прописную истину совсем неслучайно… Принимая участие в заседании исполнительного комитета, он сделал акцент на роли руководителей в вопросе организации безопасных условий труда на предприятиях и в организациях Хотимского района.

Вопрос “О состоянии пожарной безопасности и комплексных пожарно-профилактических мерах на территории Хотимского района” доложил Вадим Войтиков, начальник районного отдела по ЧС. Вадим Васильевич отметил, что в 2018 году в районе произошло 14 пожаров, что на 2 случая больше, чем за 2017 год. На пожарах погиб 1 человек (в 2017 году – 2).

Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем (6 фактов) и нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств (7 случаев). Один пожар произошел по причине поджога.

Начальник отдела констатировал, что несмотря на то, что вопросы обеспечения пожарной безопасности находятся на постоянном контроле райисполкома, специалистов отдела по ЧС, субъекты хозяйствования не всегда принимают действенные меры по приведению в должное противопожарное состояние подведомственные объекты. Наибольшее число вопросов к руководству УКП “Жилкомхоз”, сельхозпредприятий, также есть факты нарушения норм пожарной безопасности в УЗ “Хотимская ЦРБ”, ГПЛ-16, доме-интернате для психоневрологических больных. Причем настораживает то, что устранение многих нарушений не требут вложения значительных финансовых средств. Это свидетельство халатности и безразличия со стороны руководителей.

— Одной из ваших первоочередных задач – является обеспечение безопасности ваших работников и сохранение имущества предприятия, за которое вы несете персональную ответственность, — обратился к руководителям Дмитрий Хайновский, первый заместитель председателя райисполкома, начальник райсельхозпрода, который нацелил в кратчайшие сроки устранить нарушения.

Дмитрий Лакиза отметил, что в плане профилактики пожаров в районе делается много, но еще есть куда стремиться. “Статистика свидетельствует о том, что пожары происходят либо из-за непонимания важности вопросов безопасности, либо по незнанию, а значит обучению стоит уделять более пристальное внимание”, — сказал Дмитрий Владимирович.

Кроме того, он сделал акцент на одном из критериев, по которому несовершеннолетнего можно отнести к находящемуся в социально опасном положении. “Если родители допускают проживание ребенка в жилом помещении, в котором печь, газовое оборудование, электрические сети, электроприборы не соответствуют требованиям технических норм, неработоспособны, демонтирован автономный пожарный извещатель, надворные постройки и придомовая территория не соответствуют требованиям пожарной безопасности – это уже наличие основания, чтобы рассмотреть вопрос о признании ребенка, находящимся в СОП”, — заметил Д.В. Лакиза.

Безопасность — превыше всего. Это аксиома. От того, есть ли безопасность в нашей жизни, зависит, в первую очередь, будем ли мы жить нормально. Без страха разрешать ребенку выйти погулять, зная, что он не попадет под колеса автомобиля и вернется домой целым и невредимым. Без тревоги провожать мужа на работу, уверенные в том, что он придет вечером уставший, но веселый. Без сомнений делать свою работу, не чувствуя опасения за собственное здоровье. Без волнения ложиться спать, зная, что утром вся отдохнувшая семья радостно встретит новый день.

Но безопасность – это не фантасмагория, а реальное состояние защищенности и уверенности. И создавать его себе и своим близким может и должен каждый.

Янина МАВИЧ



