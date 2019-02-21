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Волейбольная команда «Хотимчанка» с успехом выиграла межрайонный турнир

22.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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— С мужиками не сдюжили, а вот с женскими коллективами справились, — улыбается капитан волейбольной команды «Хотимчанка» Ирина Маврешко.
Кто потерял нить районных волейбольных баталий напомню: за Кубок района наравне с мужскими коллективами сражалась и «Хотимчанка». Правда, лавров не снискала, выбыв из борьбы на первом этапе отбора. Освободившись от обязательств на местном уровне, девчата приняли участие в открытом межрайонном турнире среди женских команд, прошедшем в Краснополье. Хозяйки заявили две команды, наряду с нашей за победу боролись и девушки из Костюкович.
Две гостевые команды уверенно разобрались с хозяевами, разыграв в финале Кубок. Первая партия за нашими девушками с ощутимым перевесом в 8 очков, во второй завязалась упорная борьба, никто не отпускал соперника более чем на два очка. Они в итоге и сохранились в концовке, на этот раз в пользу соседей. В третьей, решающей партии для определения победителя не хватило пятнадцати баллов, борьба продолжалась и «Хотимчанка» дожала соперниц.
Прошу тренера команды Александра Ивендикова назвать состав победителей, чем занимаются и какие организации они представляют. Оказывается, в волейбол играют люди самых разных профессий: Ирина Маврешко – индивидуальный предприниматель, Анна Петушкова – оператор ЭВМ района газоснабжения, Наталья Задворная – электромонтер связи Белтелекома, Наталья Ларченко – юрист райисполкома, Елена Свирилина – преподаватель СШ №1, Янина Балабенкова – медсестра районной больницы, Юлия Кнорозова находится в отпуске по уходу за ребенком.
Продолжение женского волейбола будет 2 марта 2019 года в Хотимском спорткомплексе. К нам ожидается приезд команд из городов: Бобруйск, Кличев, Костюковичи, Климовичи, Краснополье, поселка Елизово. Поддержим «Хотимчанку»!
Александр Лейчинский
На снимке: победитель
турнира — команда
«Хотимчанка»

 
 
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— С мужиками не сдюжили, а вот с женскими коллективами справились, — улыбается капитан волейбольной команды «Хотимчанка» Ирина Маврешко. Кто потерял нить...
 
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