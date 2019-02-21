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«В любой момент я готов Родину защищать!» — Евгений ХУЧЕВ
22.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
День защитников Отечества отмечается в нашей стране уже не один десяток лет. Воина-защитника почитали во все времена, ведь за всю историю человечества было более 15 тысяч войн. Историки подсчитали, что за 5500 последних лет люди смогли прожить в мире только ничтожные 300 лет, то есть получается, что в каждом столетии цивилизация жила в мире лишь одну неделю. Поэтому есть такая профессия – Родину защищать. Даже сейчас где-то идет война, но к счастью наша страна живет в мире.
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День защитников Отечества отмечается в нашей стране уже не один десяток лет. Воина-защитника почитали во все времена, ведь за всю историю человечества было более 15...
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