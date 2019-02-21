День защитников Отечества отмечается в нашей стране уже не один десяток лет. Воина-защитника почитали во все времена, ведь за всю историю человечества было более 15 тысяч войн. Историки подсчитали, что за 5500 последних лет люди смогли прожить в мире только ничтожные 300 лет, то есть получается, что в каждом столетии цивилизация жила в мире лишь одну неделю. Поэтому есть такая профессия – Родину защищать. Даже сейчас где-то идет война, но к счастью наша страна живет в мире.

Понятие «защитник Отечества» все больше принимает широкое понятие. Это не только мужчины, но и женщины в погонах. В случае военных действий врачи тоже будут защищать Отчизну. На защите страны стоят педагоги, воспитывая патриотизм в юном поколении, и представители многих других профессий.

Одним из наших защитников является молодой сотрудник Хотимского РОВД, старший оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями Евгений Хучев, который уже служит Родине, обороняя ее экономическую стабильность, но, если придется защищать независимость Беларуси, то и оружие в руки готов взять.

— В первую очередь, хочется поздравить всех с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это один из важнейших праздников в нашей службе. Выбирая свою профессию, понимал, насколько важной она является. Наша работа отличается большой ответственностью перед обществом. Именно поэтому пошел по стопам отца и сделал свой выбор специальности задолго до поступления в вуз. В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто отдал жизнь за Родину и кто своим беспримерным героизмом отстоял право белорусского народа на свободу и возможность быть хозяином на родной земле. Каждый должен делать свой вклад в развитие страны, тогда мы будем сильным государством, — уверен Евгений Андриянович.

Эльмира КАРПОВА

Карпова

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «В любой момент я готов Родину защищать!» — Евгений ХУЧЕВ День защитников Отечества отмечается в нашей стране уже не один десяток лет. Воина-защитника почитали во все времена, ведь за всю историю человечества было более 15...