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Планы на отпуск. Названы страны для самых бюджетных путешествий

22.02.2019 18:14 — Разное | Ежедневник  
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Планы на отпуск. Названы страны для самых бюджетных путешествий

фото: rambler.ru

Рейтинг составлен для российских туристов. Традиционно лидирует в нем Беларусь и другие страны СНГ, но есть и экзотические направления.

В рейтинг мест, где в этом году можно недорого провести двухнедельный отпуск, вошли не только Беларусь, Молдавия и Абхазия, но и экзотические страны - Индия, Непал, Марокко, Индонезия и Танзания, сообщает РИА Новости со ссылкой на Skyscanner.

Эксперты рассчитали стоимость поездки в одну из тридцати стран на двоих взрослых - на две недели с перелетом туда и обратно (учитывалась средняя стоимость авиабилета из российских городов). Также учитывалась стоимость проживания в отеле или арендованной квартире, питание в кафе и ресторанах, расходы на транспорт и развлечения.

Лидерами бюджетного отдыха стали страны ближнего зарубежья – Беларусь, Молдова, Абхазия, Армения и Грузия.

Также в рейтинг попали сразу девять экзотических направлений. Самым дешевым среди них оказалась Индия. Поездка туда обойдется путешественникам всего на 32 доллара дороже, чем в Грузию (1594 долларов против 1562 долларов).

Дороже выйдет поездка на африканский континент – бюджет двухнедельного отдыха в Марокко составит в среднем 1962 долларов на двоих.

Также в рейтинг доступной экзотики вошли Вьетнам (1980 долларов) и Шри-Ланка (2072 доллара), оказавшиеся дешевле Хорватии и Греции. Еще в список попали Индонезия (2201 доллар), Таиланд (2266 долларов), Тунис (2400 долларов) и Танзания (2704 доллара).

 
 
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Рейтинг составлен для российских туристов. Традиционно лидирует в нем Беларусь и другие страны СНГ, но есть и экзотические направления.
 
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