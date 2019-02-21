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Курсантка спросила у Лукашенко, не хочется ли ему все бросить и уйти
Фото: sb.by
- Я не имею даже права так думать. Но в жизни каждого человека бывает такое настроение - желание бросить все. Одно лекарство от этого: не спешить. Именно это я рекомендую в такой ситуации каждому. Переспи с этой мыслью, утро вечера мудренее. Утром всегда совершенно иная точка зрения: ведь эмоции ушли.
Поэтому президентский совет таков:
- Никогда не спешите! Даже прежде, чем взять ружье в руки, надо подумать. И не опускайте никогда руки, выход всегда найдется. Поверьте, безвыходных ситуаций не бывает!
А совет выпускникам Военной академии Президент дал такой:
- Я долго служил в армии, знаю ее не понаслышке. И я знаю: не бывает армии без дисциплины. Но не должно быть и солдафонства. Командный состав не должен быть грубиянами для своих подчиненных. Кроме того, не допускайте дедовщины. Как только я получаю сообщения о подобных проявлениях, у меня просто кровь в жилах закипает.
Александр Лукашенко рассказал курсантам, как сам искоренил в свое время дедовщину в роте. И добавил:
- Относитесь к людям по-человечески. Будьте людьми!
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