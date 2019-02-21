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Курсантка спросила у Лукашенко, не хочется ли ему все бросить и уйти

22.02.2019 17:43 — Разное | UDF  
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Фото: sb.by
Что помогает для разгрузки эмоционального напряжения? Поделиться своим рецептом Президента попросила одна из курсанток Военной академии. Поинтересовавшись при этом, не хотелось ли Президенту когда-нибудь просто все бросить. Ответ Александра Лукашенко был таков:

- Я не имею даже права так думать. Но в жизни каждого человека бывает такое настроение - желание бросить все. Одно лекарство от этого: не спешить. Именно это я рекомендую в такой ситуации каждому. Переспи с этой мыслью, утро вечера мудренее. Утром всегда совершенно иная точка зрения: ведь эмоции ушли.

Поэтому президентский совет таков:

- Никогда не спешите! Даже прежде, чем взять ружье в руки, надо подумать. И не опускайте никогда руки, выход всегда найдется. Поверьте, безвыходных ситуаций не бывает!

А совет выпускникам Военной академии Президент дал такой:

- Я долго служил в армии, знаю ее не понаслышке. И я знаю: не бывает армии без дисциплины. Но не должно быть и солдафонства. Командный состав не должен быть грубиянами для своих подчиненных. Кроме того, не допускайте дедовщины. Как только я получаю сообщения о подобных проявлениях, у меня просто кровь в жилах закипает.

Александр Лукашенко рассказал курсантам, как сам искоренил в свое время дедовщину в роте. И добавил:

- Относитесь к людям по-человечески. Будьте людьми!

 
 
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