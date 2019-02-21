Онкологи рассказали, что помогает расти раковым опухолям



В лаборатории Российско-американского противоракового центра

Вести.ru

Ученые провели опыты на мышах: одной группе животных давали довольно большое количество сахарозы, другую посадили на крахмальную диету без сахара. У первой группы наблюдался быстрый рост опухоли, связанный с повышением уровня сахара в крови.Специалисты советуют ограничить потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета, ожирения и болезней сердца. Сладости нужно по максимуму заменить фруктами, а столовый сахар — медом.