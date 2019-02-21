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Онкологи рассказали, что помогает расти раковым опухолям

22.02.2019 17:38 — Разное | UDF  
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В лаборатории Российско-американского противоракового центра
Специалисты Онкологического центра имени М.Д.Андерсона в США пришли к выводу, что риск возникновения раковой опухоли выше у тех, кто чрезмерно употребляет сахар, пишут Вести.ru.

Ученые провели опыты на мышах: одной группе животных давали довольно большое количество сахарозы, другую посадили на крахмальную диету без сахара. У первой группы наблюдался быстрый рост опухоли, связанный с повышением уровня сахара в крови.

Специалисты советуют ограничить потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета, ожирения и болезней сердца. Сладости нужно по максимуму заменить фруктами, а столовый сахар — медом.

 
 
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Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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