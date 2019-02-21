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Онкологи рассказали, что помогает расти раковым опухолям
В лаборатории Российско-американского противоракового центра
Ученые провели опыты на мышах: одной группе животных давали довольно большое количество сахарозы, другую посадили на крахмальную диету без сахара. У первой группы наблюдался быстрый рост опухоли, связанный с повышением уровня сахара в крови.
Специалисты советуют ограничить потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета, ожирения и болезней сердца. Сладости нужно по максимуму заменить фруктами, а столовый сахар — медом.
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Ученые провели опыты на мышах.
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