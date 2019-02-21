"Мужчинам посвящается!". В Ивье состоялся праздничный концерт к 23 февраля

День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин.





23 февраля мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству любимых представителей сильного пола.





Претерпевший с течением времени множество изменений, этот праздник сохранил свое первоначальное патриотическое настроение, ставшее основой единения граждан разных возрастов и социального положения.





В преддверии этого праздника в пятницу 22 февраля в Ивьевском центре культуры и досуга состоялся праздничный концерт «Мужчинам посвящается».

П. КЁЛЕР.