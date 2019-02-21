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"Мужчинам посвящается!". В Ивье состоялся праздничный концерт к 23 февраля

22.02.2019 — Разное | Ивьевский край  
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День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин.

&quot;Мужчинам посвящается!&quot;. В Ивье состоялся праздничный концерт к 23 февраля

 

23 февраля мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству любимых представителей сильного пола.

&quot;Мужчинам посвящается!&quot;. В Ивье состоялся праздничный концерт к 23 февраля

Претерпевший с течением времени множество изменений, этот праздник сохранил свое первоначальное патриотическое настроение, ставшее основой единения граждан разных возрастов и социального положения.

&quot;Мужчинам посвящается!&quot;. В Ивье состоялся праздничный концерт к 23 февраля

В преддверии этого праздника в пятницу 22 февраля в Ивьевском центре культуры и досуга состоялся праздничный концерт «Мужчинам посвящается».

П. КЁЛЕР.

 
 
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День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин.   23 февраля мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и...
 
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