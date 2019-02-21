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В Бельгии на показе мод представили одежду из шоколада

22.02.2019 17:46 — Разное | СТВ  
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Новости Бельгии. В Бельгии прошел аппетитный показ мод. Дизайнеры представили зрителям одежду из шоколада, над которой трудились более 70 мастеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве украшений они использовали карамель, орехи и сухофрукты. К слову, Бельгия славится своим шоколадом по всему миру. Там производится более 170 тонн этого лакомства в год.

В Бельгии на показе мод представили одежду из шоколада

В Бельгии на показе мод представили одежду из шоколада

В Бельгии на показе мод представили одежду из шоколада
 
 
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Новости Бельгии. В Бельгии прошел аппетитный показ мод. Дизайнеры представили зрителям одежду из шоколада, над которой трудились более 70 мастеров, сообщили в...
 
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