В Бельгии на показе мод представили одежду из шоколада

Новости Бельгии. В Бельгии прошел аппетитный показ мод. Дизайнеры представили зрителям одежду из шоколада, над которой трудились более 70 мастеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве украшений они использовали карамель, орехи и сухофрукты. К слову, Бельгия славится своим шоколадом по всему миру. Там производится более 170 тонн этого лакомства в год.











