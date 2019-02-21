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На Зыбицкой отключили электричество. Говорят, его не будет больше часа
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Зыбицкая обесточена. На ней пропало электричество,
Павлович опубликовал фото с выключенным компьютером, которое озаглавил «Вот так выглядит мертвое радио».
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Зыбицкая обесточена. На ней пропало электричество, пишет The Village, и шлагбаум остается в заблокированном положении – на дороге огромная пробка, машины не могут...
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