На Зыбицкой отключили электричество. Говорят, его не будет больше часа

Зыбицкая обесточена. На ней пропало электричество, пишет The Village, и шлагбаум остается в заблокированном положении – на дороге огромная пробка, машины не могут выехать.





Никита Павлович, ведущий новостей на радио «Пилот FM», также почувствовал на себе урон от произошедшего. В своем Twitter-аккаунте он сообщил, что недавно как раз переехал в новый офис, успел выйти в эфир – и скончались бесперебойники. Как сказали ему энергетики на момент обращения, случилась авария, энергии не будет еще в течение двух часов.

Отключилось электричество, я в эфир успел выйти и бесперебойники скончались. Энергетики сказали, что авария и буду чинить около двух часов.



В прайм-тайм, блин. В пятницу.



Переехали в новый офис, блин) — novostnik (@novostnik) 22 февраля 2019 г.

Павлович опубликовал фото с выключенным компьютером, которое озаглавил «Вот так выглядит мертвое радио».