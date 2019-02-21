Минское «Динамо» проводит в Хельсинки последний матч сезона в КХЛ. Онлайн

Минское «Динамо» завершает сезон в Континентальной хоккейной лиге гостевым матчем против хельсинкского «Йокерита».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Обе команды уже не имеют турнирных задач. Минское «Динамо» не поднимется выше предпоследнего места в Западной конференции, но и не опустится ниже, а «Йокерит» выйдет в плей-офф с четвертого места и сыграет в первом раунде с московским «Динамо».

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