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Посмотрите, какую коллекцию платьев разработали и сшили ученицы 50-й минской гимназии

22.02.2019 19:19 — Разное | Партизан  
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Восьмиклассницы 50-й столичной гимназии по предложению классного руководителя и преподавателя трудового обучения, вдохновившись национальным орнаментом и символикой, разработали и сшили коллекцию модных платьев.

Посмотрите, какую коллекцию платьев разработали и сшили ученицы 50-й минской гимназии
В гимназии всю текущую неделю посвятили белорусскому языку и культуре. Сегодня на всех переменах в гимназических коридорах звучали белорусские стихи и песни, а на одной из перемен девушки из 8 «А» и 8 «Б» продефилировали в платьях с белорусской символикой, которые они сшили своими руками на уроках трудового обучения.

Модели были встречены бурными овациями, и, по словам очевидцев, девушкам теперь не хочется снимать с себя обновки и переодеваться в школьную форму.

Курировали подготовку к этому дню классная руководительница Ирина Мельникова и преподавательница трудового обучения Елена Палашкевич. Последняя и научила девушек всем секретам шитья и вышивки.



«Передо мной, как и перед ученицами, задача сшить платье в национальном стиле стояла впервые. В 6-м классе мы со школьницами вышиваем салфетки, но не более того. Здесь для вдохновения мы выбрали белорусские орнаменты с разным смыслом — материнство, солнце, весна (само собой, о каждом из них на занятиях рассказывалось, чтобы присутствовал и образовательный момент). Задачей было не растерять традиционный смысл, но при этом сделать современный крой — такие модели, которые нравятся сегодняшней молодежи», — рассказывает Елена Петровна.

В распоряжении у школьниц было всего три недели: приходилось собираться и вечером, и утром до занятий, чтобы все успеть. Замечательным продюсером в этих условиях стала классная руководительница 8 «А», при ее координационном участии решались вопросы с графиком, сбором денег родителями и приобретением ткани.

Работа шла настолько увлеченно, что некоторым ребятам-одноклассникам тоже захотелось научиться сшить что-то подобное, и они часто забегали в класс, где шел творческий процесс над швейными машинками.

Сначала ткань сметывалась вручную, потом — всё сшивали на машинке. Для отделки использовали тесьму и грубые шерстяные нитки.

«Сама не ожидала, что это задание вызовет у девушек такой азарт. Было видно, как горели их глаза. Те, кто сегодня смотрел на результат, говорили, что мы вдохнули в школу белорусскую душу. Все ходили счастливые и с хорошим настроением — оказывается, для этого немного и надо», — поделилась с «НН» Елена Палашкевич.

К сожалению, оставить себе эту красоту школьницы не смогут: за их платьями уже записываются в очередь те, кто просит воспользоваться ими на концертах и других массовых мероприятиях. Девушки говорят, что теперь они могут нашить себе сколько угодно. В среднем цена вопроса одного платья — около 100 рублей.


 
 
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Восьмиклассницы 50-й столичной гимназии по предложению классного руководителя и преподавателя трудового обучения, вдохновившись национальным орнаментом и...
 
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