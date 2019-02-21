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Посол Украины: В Беларуси заработал украинский телеканал UATV

22.02.2019 19:13 — Разное | Партизан  
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С начала февраля украинский телеканал UATV появился в кабельных сетях Беларуси. Об этом TUT.BY рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.


Посол Украины Игорь Кизим
 
Как сообщил посол, официальный дистрибьютор телеканала в Беларуси компания «Навигатор ТВ» отчиталась, что по состоянию на середину февраля UATV доступен абонентам цифровых пакетов кабельных сетей УП «Современные электронные технологии», которые вещают в Минске и ЗАО «Эфир», вещающего в Минске и Минском районе.

«По информации дистрибьютора, в ближайшее время планируется подключение UATV еще к нескольким операторам кабельных сетей Беларуси», — рассказал Кизим.

Посол также добавил, что в ближайшее время для операторов, СМИ и общественности проведут презентацию телеканала.

Напомним, о запуске украинского телеканала в кабельные сети Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились еще в 2014 году. С тех пор процесс постоянно затягивался. 24 января 2019 года UATV получил разрешение на вещание в Беларуси.


 
Теги: Минск
 
 
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С начала февраля украинский телеканал UATV появился в кабельных сетях Беларуси. Об этом TUT.BY рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
 
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Новости Волковыска
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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