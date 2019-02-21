Посол Украины: В Беларуси заработал украинский телеканал UATV





Посол Украины Игорь Кизим

Как сообщил посол, официальный дистрибьютор телеканала в Беларуси компания «Навигатор ТВ» отчиталась, что по состоянию на середину февраля UATV доступен абонентам цифровых пакетов кабельных сетей УП «Современные электронные технологии», которые вещают в Минске и ЗАО «Эфир», вещающего в Минске и Минском районе.





«По информации дистрибьютора, в ближайшее время планируется подключение UATV еще к нескольким операторам кабельных сетей Беларуси», — рассказал Кизим.





Посол также добавил, что в ближайшее время для операторов, СМИ и общественности проведут презентацию телеканала.





Напомним, о запуске украинского телеканала в кабельные сети Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились еще в 2014 году. С тех пор процесс постоянно затягивался. 24 января 2019 года UATV получил разрешение на вещание в Беларуси.



